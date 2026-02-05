Fidalgo recibe la aprobación de la FIFA y podrá jugar con la selección mexicana

Fidalgo, quien militó en el América de México durante los últimos cinco años, recibió su carta de naturalización el 2 de diciembre del 2024, pero para poder jugar con la selección de México requería pedir su cambio de asociación.

El volante de 28 años, quien perteneció a las fuerzas inferiores del Real Madrid, fue parte de seleccionados españoles con restricción de edad en los que participó en apenas tres encuentros.

“Soy español y soy mexicano. No sé cómo está el tema de los tiempos, después veremos”, dijo Fidalgo el lunes. “Hoy creo que no es el día para pensar en todas esas cosas. Todo el mundo sabe el cariño que le tengo al país”.

El “Maguito” se despidió del América el fin de semana y emigró al Real Betis de España donde debutó el jueves en un partido de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Fidalgo, un volante interior por izquierda, ayudó al América a conseguir un tricampeonato, algo inédito desde que es instalaron dos torneos por año en 1996. Además, colaboró para que las Águilas alcanzaran cuatro finales consecutivas.

El entrenador de México, Javier Aguirre, ha sido renuente a hablar sobre la convocatoria del jugador porque necesitaba esperar la aprobación del organismo rector del fútbol mundial, que dio luz verde al movimiento en el portal de cambio de asociación.

Aunque México tiene un partido de preparación ante Islandia el próximo 25 de febrero, en Querétaro, el “Maguito” no podrá ser citado sino hasta el 28 de marzo, cuando el Tri enfrente a Portugal en fecha FIFA.

Fidalgo es el último jugador en pedir cambio de asociación para poder jugar con el Tri. Este año, el lateral Richy Ledezma eligió a México por encima de Estados Unidos.

México debuta en el Mundial el 11 de junio cuando reciba a Sudáfrica en el partido inaugural.

