Festival de Cine de Sundance regresa online una vez más

La experiencia de 2021 les enseñó a los programadores que no solo podían organizar un festival virtual exitoso, sino que las películas aún podían triunfar incluso cuando los cineastas, el público, los compradores, vendedores y la prensa no estaban todos en el mismo lugar físico. Varias películas que se estrenaron en Sundance el año pasado resuenan esta temporada de premios, como “Summer of Soul” o “Passing” ("Claroscuro"). El festival también se jactó de una adquisición récord: Apple TV+ pagó 25 millones de dólares por la conmovedora “CODA” ("CODA: Señales del corazón"). El precio fue impulsado, al menos parcialmente, por la necesidad de los servicios de streaming de entretenimiento nuevo, una demanda que únicamente se intensificó durante la pandemia.