Festejo prematuro: Ofner cae en calificación para Australia tras creer que había ganado el desempate

MELBOURNE, Australia (AP) — Un tenista aprendió el miércoles que no se puede celebrar la victoria antes de que el partido esté realmente ganado.

ARCHIVO - El tenista austriaco Sebastian Ofner devuelve una pelota al noruego Casper Ruud en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Frank Franklin II, archivo)
Antes de la derrota de Sebastian Ofner en la ronda de calificación para el Abierto de Australia, el austriaco de 29 años había levantado los brazos y caminado hacia la red luego de adelantarse 7-1 en el desempate decisivo contra Nishesh Basavareddy.

El juez de silla envió a Ofner de vuelta a la pista para continuar disputando el súper tie-break, que termina cuando uno de los rivales llega al menos a 10 puntos —no siete— con una ventaja de al menos dos.

Minutos después, Basavareddy se apuntó una victoria por 4-6, 6-4, 7-6 (11) tras dos puntos de partido de Ofner, y el estadounidense, de 20 años, hizo un aparente gesto de asfixia en la red con ambas manos en el cuello.

“Vi que se tensaba un poco", dijo Basavareddy acerca de la reacción del austriaco ante su error. "Normalmente, cuando eso sucede, empiezas a pensar demasiado como, 'Oh, pensé que ya había ganado el partido y pasaba a la siguiente ronda'. Así que, sí, eso definitivamente me dio un poco de esperanza".

Basavareddy se medirá ahora al británico George Loffhagen por un puesto en la primera ronda del cuadro principal, donde el estadounidense le ganó el primer set a Novak Djokovic hace un año.

Ofner, que ocupa el puesto 131 en el ránking de la ATP, nunca ha ganado un partido en el Abierto de Australia, aunque llegó a la cuarta ronda en Roland Garros en 2023.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

