Fervoroso recibimiento a Egan Bernal en Colombia

Zipaquirá, 45 kilómetros al noreste de Bogotá, se paralizó y se alista en ambiente de carnaval para rendir un homenaje multitudinario a su ídolo el miércoles en el Parque de Los Comuneros, la plaza principal de la ciudad de 140.000 habitantes

El reconocimiento popular al corredor de 22 años coincidirá con la celebración del Bicentenario de la Independencia de Colombia. Bernal será condecorado posteriormente con la Cruz de Boyacá, la distinción más importante que se otorga en este país.

“Egan ya no es un simple ciudadano, es ídolo de los colombianos y nos dará muchos más grandes triunfos y la fiesta del miércoles hay que disfrutarla” dijo a The Associated Press el taxista Rafael Correa, de 22 años. “No lo vemos muy seguido en Zipaquirá”.

La consagración de Bernal es el principal logro en el deporte colombiano, que cuenta con campeones olímpicos y mundiales en distintas disciplinas.

Bernal nació en Bogotá. Germán Bernal, el padre, y Flor Marina Gómez, la madre, regresaron con el bebé a Zipaquirá, departamento de Cundinamarca.

La figura de Bernal quedó plasmada en un gigante mural situado a unos 300 metros de la entrada principal de la mina de sal, donde se construyó una imponente catedral subterránea y que es uno de los mayores atractivos de Colombia.

El diseño estuvo cargo de los pintores Emerson Cáceres y Luis Carlos Cifuentes. La tarea la adelantaron a marcha forzada desde el 29 de julio, cuando Bernal se consagró en el los Campos Elíseos.

"Al lado de mi compañero decidimos plasmar la figura de Egan en homenaje al súper campeón del Tour y para nosotros es un honor que los habitantes de Zipaquirá y los turistas vean que tenemos un súper campeón", dijo Cifuentes, artista de 43 años, a la AP.

En el mural, Bernal luce la camiseta amarilla de campeón del Tour y las palabras: "Orgullo de mi Patria".

"Ojalá lo cuiden porque esto es histórico, nunca imaginamos que tuviera tanta acogida (el mural) en menos de tres días ha llega mucha gente, la mayoría ciclistas, y posan junto él", señaló Cifuentes.

Para el recibimiento, la ciudad ha reforzado la seguridad con policías y soldados traídos de Bogotá. El número superará los 1.000.

"Aguardamos unas 5.000 personas en el Parque de Los Comuneros y, frente a la enorme movilización de aficionados, en otros dos (parques) se acomodarán unas 40.000 más”, informó a la AP el secretario de seguridad de Zipaquirá, coronel Luis Valencia. “Se habilitaron seis pantallas gigantes de televisión”.

El entusiasmo por el ciclismo en el país se ha disparado tras el título obtenido por Bernal, inspirando a niños como Julián Gómez, de 10 años.

"Conocí a Egan el año pasado y me invito a correr las rutas de Zipaquirá”, contó Gómez a AP. “Lloré cuando ganó el Tour y mi su sueño es seguir sus pasos y en lo posible ganar no solo el Tour. También sueño con triunfar en la Vuelta a España y el Giro de Italia".