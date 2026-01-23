americateve

Ferrari 'más unido que nunca' mientras Hamilton conduce nuevo auto de F1 tras un 2025 difícil

FIORANO MODENESE, Italia (AP) — El director del equipo, Fred Vasseur, afirma que Ferrari está "más unido que nunca" mientras Lewis Hamilton probó el coche diseñado para devolver al gigante italiano al frente del campo de la Fórmula 1 tras un problemático 2025.

El piloto británico Lewis Hamilton maneja el auto SF-26 de Ferrari, en la pista de pruebas privada de Ferrari, en Fiorano Modenese, Italia, el viernes 23 de enero de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni)
El piloto británico Lewis Hamilton maneja el auto SF-26 de Ferrari, en la pista de pruebas privada de Ferrari, en Fiorano Modenese, Italia, el viernes 23 de enero de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni)

Hamilton estuvo al volante mientras el SF-26 salía a la pista de pruebas de Ferrari en Fiorano en un día de invierno fresco y húmedo para realizar breves carreras de "shakedown" el viernes, antes del inicio de las pruebas oficiales de pretemporada de F1 la próxima semana en España.

Uno de los mayores cambios reglamentarios en la historia de la F1 podría ofrecer a Ferrari la oportunidad de dejar atrás una difícil temporada 2025 en la que Hamilton y su compañero de equipo Charles Leclerc no lograron ganar un solo Gran Premio. En su temporada de debut con Ferrari, el siete veces campeón Hamilton ni siquiera subió al podio de un Gran Premio, algo inédito en su carrera, aunque sí ganó una carrera sprint.

"Este coche es el resultado de un tremendo esfuerzo de equipo y representa el inicio de un viaje completamente nuevo, construido en torno a un conjunto diferente de reglas que inevitablemente trae una serie de incógnitas. El equipo está alineado y más unido que nunca mientras miramos hacia la temporada", dijo Vasseur.

La falta de éxito de Ferrari en 2025 había dado lugar a especulaciones sobre la posición de Vasseur como director del equipo antes de que se le otorgara una extensión de contrato en julio con un respaldo enfático de la dirección de Ferrari.

Hamilton expresó que ha sido "un desafío particularmente fascinante" desarrollar el SF-26, especialmente porque las reglas han cambiado para exigir coches más pequeños y ligeros con un papel crucial para la energía eléctrica.

"La temporada 2026 representa un gran desafío para todos, probablemente el mayor cambio reglamentario que he experimentado en mi carrera. Cuando comienza una nueva era, todo gira en torno al desarrollo, el crecimiento como equipo y avanzar en la misma dirección", comentó el viernes Hamilton.

La primera carrera de la nueva temporada es el Gran Premio de Australia el 8 de marzo.

FUENTE: AP

