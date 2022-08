Fernando Tatis Jr. suspendido por prueba positiva de dopaje ¿340 millones malgastados?

Tatis batea .292/.369/.596 en 273 juegos de carrera a lo largo de tres temporadas.

“He sido informado por Major League Baseball que una muestra mía arrojó positivo por Clostebol, una sustancia prohibida”, dijo Tatis en un comunicado. “Resulta que lo tomé inadvertidamente, como medicamento para tratar una tiña. Debí haber utilizado los recursos que tengo a mi disposición para asegurarme de no tomar nada que incluya alguna de estas sustancias. Fallé en hacerlo”.

“Quiero disculparme con Peter, A.J. y toda la organización de los Padres, mis compañeros, Major League Baseball y con todos los aficionados, por mi error”, continuó en el comunicado. “No tengo excusas. Nunca haría nada para engañar o irrespetar el juego que amo”.

“He tomado muchas pruebas antidrogas a lo largo de mi carrera, incluyendo la del 29 de marzo del 2022, en las cuales había dado negativo a todas, con excepción de esta prueba”.

“Estoy completamente devastado. No me gustaría en ningún lugar en el mundo que no sea junto a mis compañeros en el terreno. Luego de apelar la suspensión, me di cuenta que mi error había sido la causa del resultado, y por esa razón decidí comenzar a cumplir mi suspensión de inmediato. No veo la hora de volver al terreno junto a mis compañeros en el 2023”.

Fuente: mlb.com