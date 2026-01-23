Fernando Mendoza se declara para el draft de la NFL y podría ser la primera selección general

Compartir en:









Mendoza se declaró formalmente para el draft de la NFL el viernes y podría dirigirse a los Raiders con la primera selección general en abril. Mendoza llevó a Indiana a una temporada perfecta de 16-0 y a su primer campeonato nacional de fútbol americano universitario con una victoria de 27-21 contra Miami el lunes por la noche.

"Pongámonos a trabajar. Me siento honrado de anunciar que oficialmente me declaro para el Draft de la NFL 2026", escribió Mendoza, nieto de inmigrantes cubanos, en redes sociales que incluía un video destacado.

Mendoza completó el 72% de sus pases esta temporada para 3.535 yardas, con 41 touchdowns y seis intercepciones. También corrió para siete anotaciones. Jugó su mejor fútbol americano en el College Football Playoff, con ocho envíos de anotación y ninguna intercepción. Corrió para un touchdown contra los Hurricanes, convirtiendo una jugada de cuarta y cuatro en una carrera de 12 yardas que resultó ser un momento crucial en el juego. Esto extendió la ventaja de Indiana a 24-14 en el cuarto período.

La decisión de Mendoza de convertirse en profesional fue considerada ampliamente como una mera formalidad. Los Hoosiers aparentemente insinuaron sus intenciones en la NFL cuando firmaron al quarterback de TCU, Josh Hoover, durante la ventana de transferencia abierta.

Mendoza es considerado el mejor mariscal de campo indiscutible en el draft después de que Dante Moore de Oregon anunciara que regresaría a la escuela para la temporada 2026. Y los Raiders necesitan desesperadamente un mejor desempeño en la posición de quarterback.

El equipo de Las Vegas tuvo un récord de 3-14 en 2025 y aseguró la primera selección general con una derrota ante los Giants de Nueva York en la semana 17. Y la franquicia tendrá un nuevo entrenador después de despedir al veterano Pete Carroll tras una temporada en el cargo.

