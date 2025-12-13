Fernando Mendoza gana el Trofeo Heisman como el mejor jugador de fútbol americano universitario

ARCHIVO - El quarterback de Indiana, Fernando Mendoza, calienta antes de un juego de fútbol americano universitario de la NCAA contra Iowa, el sábado 27 de septiembre de 2025, en Iowa City, Iowa. (AP Photo/Charlie Neibergall, Archivo) AP

Mendoza obtuvo 2.362 votos de primer lugar. Superó al QB mexicano de Vanderbilt, Diego Pavia (1.435 votos), al corredor de Notre Dame, Jeremiyah Love (719 votos) y al QB de Ohio State, Julian Sayin (432 votos).

Mendoza guió a los Hoosiers a su primer puesto y al primer lugar en el cuadro de 12 equipos del College Football, lanzando para 2.980 yardas y un récord nacional de 33 pases de touchdown, además de correr para seis anotaciones. Indiana, el último equipo invicto en el fútbol americano universitario de alto nivel, jugará un partido de cuartos de final del College Football Playoff en el Rose Bowl el uno de enero.

Mendoza, el primer titular de los Hoosiers en su primer año después de transferirse desde California, es el artífice de una ofensiva que superó los récords del programa en touchdowns y puntos establecidos durante la sorprendente carrera de la temporada pasada hacia el CFP.

El junior con camiseta roja, nativo de Miami, que por poco fue reclutado, es el segundo finalista del Heisman en la historia de la escuela, uniéndose al subcampeón de 1989, Anthony Thompson. Mendoza es el séptimo jugador de Indiana en lograr un puesto entre los diez primeros en la votación del Heisman y marca otro primer lugar en la historia del programa: tener jugadores consecutivos entre los diez primeros. El QB de los Hoosiers, Kurtis Rourke, fue noveno el año pasado.

Los quarterback han ganado el Heisman en cuatro de los últimos cinco años, con el jugador de dos vías Travis Hunter de Colorado rompiendo la racha la temporada pasada.

La presentación del Trofeo Heisman se produjo después de que ya se otorgaran varios reconocimientos. Mendoza fue nombrado jugador del año por The Associated Press a principios de esta semana y recibió los premios Maxwell y Davey O’Brien el viernes por la noche, mientras que Love ganó el premio Doak Walker.

Comodoro confiado

Pavia lanzó para un récord escolar de 3.192 yardas y 27 touchdowns para los Commodores, quienes estuvieron presionando por un lugar en el CFP hasta el anuncio del cuadro. Es el primer finalista del Heisman en la historia de Vanderbilt.

Generosamente listado con una altura de seis pies, Pavia llevó a Vanderbilt a su primera temporada de diez victorias junto con seis victorias contra rivales de la Conferencia del Sureste. Eso incluye cuatro victorias sobre programas clasificados mientras Vandy alcanzó el No. 9, su clasificación más alta en el Top 25 de The Associated Press desde 1937.

Pavia pasó de no ser reclutado al salir de la escuela secundaria a la universidad comunitaria, luego a New Mexico State y finalmente a Vanderbilt en 2024 a través del portal de transferencias.

Audaz y confiado, el estudiante graduado de Albuquerque, Nuevo México, se autodenomina "un tipo con chip en el hombro" y también fue combativo fuera del campo: jugó su cuarta temporada de la División I bajo una orden judicial preliminar mientras desafía las reglas de elegibilidad de la NCAA; sostiene que sus años en la universidad comunitaria no deberían contar en contra de su elegibilidad, citando las posibles pérdidas en ganancias de acuerdos de nombre, imagen y semejanza como una restricción ilegal al libre comercio.

Vandy jugará a continuación en el ReliaQuest Bowl contra Iowa el 31 de diciembre.

Líder de los Buckeyes

Sayin llevó a los Buckeyes a una clasificación No. 1 durante la mayor parte de la temporada, lanzando para 3.329 yardas mientras empataba en el segundo lugar del país con 31 pases de touchdown antes de su cuarto de final del CFP en el Cotton Bowl el 31 de diciembre.

El estudiante de segundo año de Carlsbad, California, llegó a Ohio State después de comprometerse inicialmente con Alabama e ingresar al portal de transferencias tras un cambio de entrenador. Jugó cuatro juegos la temporada pasada antes de ganar el puesto titular. Lideró a los Buckeyes a una victoria de 14-7 en el partido inaugural contra el No. 1 de la pretemporada, Texas, y mantuvo al equipo en la cima del Top 25 de AP durante 13 semanas consecutivas, empatando su segunda racha más larga.

Sayin fue solo el segundo mariscal de campo de la Subdivisión Bowl en los últimos 40 años en tener tres juegos en una temporada con al menos 300 yardas por pase, tres touchdowns, sin intercepciones y una tasa de completación de al menos el 80%. Geno Smith de West Virginia fue el otro en 2012.

Sayin sigue una fuerte línea de QB's de Ohio State desde que el entrenador Ryan Day llegó en 2017. Dwayne Haskins (2018), Justin Fields (2019), C.J. Stroud (2021) y Kyle McCord (2023) promediaron 3.927 yardas por pase, 40 touchdowns y seis intercepciones, junto con una tasa de completación del 68.9% durante sus primeras temporadas.

Amor irlandés

El último corredor en ganar el Heisman fue Derrick Henry de Alabama en 2015. Love se puso en la mezcla con una temporada sobresaliente para Notre Dame.

El junior de San Luis fue cuarto en la Subdivisión Bowl en yardas por carrera (1.372), quinto en promedio por juego (114.3) y tercero con 18 touchdowns por carrera para los Fighting Irish, quienes se quedaron fuera de una oferta del CFP y optaron por no jugar en un juego de tazón.

Fue el primer jugador en la histórica historia de Notre Dame en producir múltiples carreras de touchdown de 90 o más yardas, una de 98 yardas contra Indiana en la primera ronda de los playoffs del año pasado y una de 94 yardas contra Boston College a principios de esta temporada.

Enriqueció su currículum para el Heisman con una serie de momentos destacados que mostraban una habilidad extraordinaria para mantener el equilibrio mientras saltaba sobre defensores, giraba fuera de los tacleos o rodaba sobre los oponentes. Se asoció con Jadarian Price para crear uno de los mejores dúos de corredores de la temporada, una combinación que ayudó al debutante CJ Carr a emerger como uno de los mejores jóvenes mariscales de campo del país.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP