americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fernando Mendoza enfoca su futuro en la NFL tras ganar el título nacional con Indiana

FORT WORTH, Texas, EE.UU. (AP) — El ganador del Trofeo Heisman Fernando Mendoza ahora está empezando a cambiar su mentalidad hacia la NFL, que en realidad era su objetivo cuando se transfirió a Indiana.

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, sostiene el trofeo después de la victoria de su equipo sobre Miami, en el Juego de Campeonato del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)
Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, sostiene el trofeo después de la victoria de su equipo sobre Miami, en el Juego de Campeonato del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Mendoza y los Hoosiers simplemente coincidieron en tener juntos una temporada perfecta que terminó con un improbable campeonato nacional.

“Ha sido un torbellino. Creo que ahora por fin lo he asimilado y el polvo ha empezado a asentarse. El campeonato nacional y luego, ¡boom!, lo siguiente que sabes es que estás en un nuevo capítulo”, comentó el lunes por la noche Mendoza, antes de recibir el Premio Davey O’Brien como el mejor quarterback universitario del país.

La ceremonia de premios más reciente para Mendoza, el transfer procedente de Cal que creció a pocos kilómetros del campus de Miami, se celebró exactamente cuatro semanas después de que Indiana ganara su primer campeonato nacional 27-21 sobre los Hurricanes en su estadio. También fue una semana antes del NFL Combine, y poco más de dos meses antes de la noche inaugural del draft de la NFL el 23 de abril, cuando Mendoza bien podría ser la selección número 1 global de los Raiders de Las Vegas.

“Me sentiría bendecido y honrado de jugar para los Raiders, o me sentiría bendecido de jugar para cualquier equipo. Cualquier equipo de la NFL que me seleccione, estaría eufórico. Sé que en el draft probablemente derramaré una o dos lágrimas, simplemente porque para mí es un momento de cierre de ciclo. ... El objetivo de transferirme a Indiana era llegar a la NFL. No era ser un gran jugador universitario. Era tratar de desarrollarme para convertirme algún día en un quarterback de la NFL”, señaló Mendoza.

Mendoza lanzó para 3.535 yardas y 41 touchdowns, la mayor cifra de la FBS, mientras completó 273 de 379 pases (72%) con solo seis intercepciones. Sumó 4.712 yardas por aire y 30 TD en 20 partidos durante dos temporadas en Cal, lo que le valió una oferta de beca tardía después de que, al salir de la preparatoria, había estado preparado para “endeudarme como estudiante” para jugar fútbol americano en Yale —ya que en la Ivy League no se otorgan becas deportivas— porque amaba tanto el deporte.

Ahora, el quarterback de 22 años se prepara para dar el salto al nivel más alto, consciente de que el éxito en la universidad no se traducirá automáticamente al profesionalismo.

“Lo universitario es genial, pero esa etapa ya quedó atrás”, expresó. “Siento que quedé satisfecho con mi carrera universitaria. Sin embargo, ahora paso a la carrera en la NFL. Requiere un nuevo conjunto de habilidades. Es una liga de hombres hechos y derechos”.

Su Trofeo Heisman

Cuando Mendoza aceptó el Trofeo Heisman en diciembre, su intención era dejar el trofeo para siempre en Bloomington, donde sentía que pertenecía.

No fue sino hasta un par de semanas después, cuando el Trofeo Heisman estaba en una vitrina en el campus de Indiana, que se dio cuenta de que también le daban uno propio para conservar.

“Luego me lo llevé de vuelta a casa, y está en mi sala, lo cual es genial”, contó. “Piensa en esa decoración”.

Incluso llevó su trofeo al St. Paul Catholic Center en Bloomington, donde asistía regularmente a misa, para compartirlo con los líderes de la iglesia alrededor de Navidad. También espera llevar el trofeo a su preparatoria en Miami.

___

Reciba alertas y actualizaciones de las encuestas del AP Top 25 durante toda la temporada. Regístrese aquí. Fútbol americano universitario de AP: https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-football-poll y https://apnews.com/hub/college-football

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter