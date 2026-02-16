Fernando Mendoza enfoca su futuro en la NFL tras ganar el título nacional con Indiana

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, sostiene el trofeo después de la victoria de su equipo sobre Miami, en el Juego de Campeonato del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Mendoza y los Hoosiers simplemente coincidieron en tener juntos una temporada perfecta que terminó con un improbable campeonato nacional.

“Ha sido un torbellino. Creo que ahora por fin lo he asimilado y el polvo ha empezado a asentarse. El campeonato nacional y luego, ¡boom!, lo siguiente que sabes es que estás en un nuevo capítulo”, comentó el lunes por la noche Mendoza, antes de recibir el Premio Davey O’Brien como el mejor quarterback universitario del país.

La ceremonia de premios más reciente para Mendoza, el transfer procedente de Cal que creció a pocos kilómetros del campus de Miami, se celebró exactamente cuatro semanas después de que Indiana ganara su primer campeonato nacional 27-21 sobre los Hurricanes en su estadio. También fue una semana antes del NFL Combine, y poco más de dos meses antes de la noche inaugural del draft de la NFL el 23 de abril, cuando Mendoza bien podría ser la selección número 1 global de los Raiders de Las Vegas.

“Me sentiría bendecido y honrado de jugar para los Raiders, o me sentiría bendecido de jugar para cualquier equipo. Cualquier equipo de la NFL que me seleccione, estaría eufórico. Sé que en el draft probablemente derramaré una o dos lágrimas, simplemente porque para mí es un momento de cierre de ciclo. ... El objetivo de transferirme a Indiana era llegar a la NFL. No era ser un gran jugador universitario. Era tratar de desarrollarme para convertirme algún día en un quarterback de la NFL”, señaló Mendoza.

Mendoza lanzó para 3.535 yardas y 41 touchdowns, la mayor cifra de la FBS, mientras completó 273 de 379 pases (72%) con solo seis intercepciones. Sumó 4.712 yardas por aire y 30 TD en 20 partidos durante dos temporadas en Cal, lo que le valió una oferta de beca tardía después de que, al salir de la preparatoria, había estado preparado para “endeudarme como estudiante” para jugar fútbol americano en Yale —ya que en la Ivy League no se otorgan becas deportivas— porque amaba tanto el deporte.

Ahora, el quarterback de 22 años se prepara para dar el salto al nivel más alto, consciente de que el éxito en la universidad no se traducirá automáticamente al profesionalismo.

“Lo universitario es genial, pero esa etapa ya quedó atrás”, expresó. “Siento que quedé satisfecho con mi carrera universitaria. Sin embargo, ahora paso a la carrera en la NFL. Requiere un nuevo conjunto de habilidades. Es una liga de hombres hechos y derechos”.

Su Trofeo Heisman

Cuando Mendoza aceptó el Trofeo Heisman en diciembre, su intención era dejar el trofeo para siempre en Bloomington, donde sentía que pertenecía.

No fue sino hasta un par de semanas después, cuando el Trofeo Heisman estaba en una vitrina en el campus de Indiana, que se dio cuenta de que también le daban uno propio para conservar.

“Luego me lo llevé de vuelta a casa, y está en mi sala, lo cual es genial”, contó. “Piensa en esa decoración”.

Incluso llevó su trofeo al St. Paul Catholic Center en Bloomington, donde asistía regularmente a misa, para compartirlo con los líderes de la iglesia alrededor de Navidad. También espera llevar el trofeo a su preparatoria en Miami.

