FERNANDO J MUÑEZ

urn:publicid:ap.org:c9eab1737a8345b9ad2b7949d1e5d883FERNANDO J MUÑEZ2021-08-31T13:23:30.830Z2021-08-31T13:23:21ZGrupo PlanetaFERNANDO J MUÑEZUncreditedHandout One Time UsePMCaption Writersratner|File|Filed|8/31/2021 1:23:21 PMEDITORThe Associated PressEn esta imagen proporcionada por Grupo Planeta, la portada del libro "La cocinera de Castamar" de Fernando J. Múñez. (Grupo Planeta vía AP) TrueUncreditedPMsratner|File|Filed|8/31/2021 1:23:21 PMASSOCIATED PRESS-----SPANCAPM111FERNANDO J MUÑEZ21243481633424PhotoGrupo Planeta2021-05-17T15:34:31Zurn:publicid:ap.org:c9eab1737a8345b9ad2b7949d1e5d8830UsableAP PROVIDES ACCESS TO THIS THIRD PARTY PHOTO SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON FACTS DEPICTED IN IMAGE; MUST BE USED WITHIN 14 DAYS FROM TRANSMISSION; NO ARCHIVING; NO LICENSING; MANDATORY CREDIT2021-08-31T13:23:21Z