Cinco mujeres cubanas denuncian al músico Fernando Bécquer por presuntos abusos sexuales

“En un momento me tocó la mano y mi reacción inicial fue quitarla y abrir los ojos, entonces descubrí que estaba masturbándose delante de mí. Yo me paré y le dije: ‘¡Estás loco!’, y salí para la sala. Ya en ese momento se había venido y todo, y tenía un papel con aquello en su mano y me dijo que lo tenía que echar en un lugar que tuviera cuatro esquinas. Yo le dije que no haría nada de eso, que me iría, entonces me amenazó con que no le dijera nada a Ariel, alegando que tenía mujer y yo tenía novio. Salí, me fui”.

Liliana contó lo sucedido a su entonces pareja, pero no hizo nada al respecto. En ese sentido, las mujeres cubanas sostienen que las prácticas de Bécquer son conocidas por el círculo de amigos, entre los que mencionan a los trovadores Adrián Berazaín y Mauricio Figueiral.

Varias de ellas además denunciaron los llamados “castings” llevados a cabo por Bécquer.

“También era famoso por hacer unas especies de castings, cada vez que iba a cualquier festival, el Longina, las Romerías de Mayo, Al Sur de mi Mochila, Canción al Padre. A cualquier festival de trova al que los invitaban hacían esos castings, se aprovechaban de las muchachas que iban a su cuarto, manipuladas, porque eran un grupo de cantautores de La Habana”, detalló Claudia Expósito, otra de las entrevistadas.

Esta no es la primera vez que el ámbito cultural cubano se denuncian abusos de este tipo. En 2019, la cantante Dianelys Alfonso Cartaya, conocida como La Diosa de Cuba, denunció al músico José Luis ‘El Tosco’ Cortés de abusar física y verbalmente de ella por más de 15 años.

Las declaraciones de la cantante impulsaron la etiqueta #YoSíTeCreo contra la violencia de género y el acoso hacia las mujeres en Cuba.