Felix Rosenqvist adelanta al final a David Malukas para ganar las 500 Millas de Indianápolis

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El sueco Felix Rosenqvist conduce en la calificación a las 500 Millas de Indianápolis el domingo 17 de mayo del 2026. (AP Foto/Michael Conroy) AP

Malukas parecía estar en posición de ganar cuando superó al líder de la carrera, Marcus Armstrong, tras el reinicio final con una vuelta por delante. En ese momento, Rosenqvist y Armstrong, compañeros de equipo en Meyer Shank Racing, luchaban rueda a rueda por la recta trasera y a través de la cuarta y última curva.

Pero Rosenqvist tuvo la potencia justa para despegarse de Armstrong y colarse detrás de Malukas antes de realizar el decisivo adelantamiento por el exterior en los últimos 15 metros.

El final más cerrado anterior se produjo en 1992, cuando Al Unser Jr. venció a Scott Goodyear sobre el “yard of bricks” por 0,043 segundos.

Fue la segunda victoria de Rosenqvist en 120 carreras de IndyCar, y llega después del reciente nacimiento de su primer hijo. Es el tercer piloto sueco en ganar la carrera.

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FUENTE: AP

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