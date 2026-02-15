Federica Brignone gana el oro en el eslalon gigante olímpico y Mikaela Shiffrin es undécima

La italiana Federica Brignone celebra al terminar la prueba del estalon gigante en los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina d'Ampezzo, Italia el domingo 15 de febrero del 2026. (AP Foto/Andy Wong) AP

La carrera aún no ha terminado oficialmente, con decenas de corredoras de menor nivel que todavía deben recorrer el trazado. Pero Brignone es la líder después de que las 30 esquiadoras más rápidas de la primera ronda completaron la prueba.

Brignone, de 35 años, quien ganó el descenso el jueves para lograr su primer oro en unos Juegos Olímpicos, lideraba por 0,34 segundos tras la primera manga del eslalon gigante y realizó una pulida segunda manga en condiciones magníficas en las montañas Dolomitas sobre Cortina.

Terminó 0,62 segundos por delante de la campeona defensora Sara Hector y de Thea Louise Stjernesund, quienes compartieron la medalla de plata.

Después de que Brignone cruzó la meta entre fuertes ovaciones del público local, Hector y Stjernesund entraron corriendo al área de llegada e hicieron una reverencia a la campeona, con cánticos de “Fede” de los aficionados como telón de fondo.

“Fede acaba de demostrar que es mejor”, expresó la esquiadora de Estados Unidos Paula Moltzan.

Shiffrin estaba en el 11mo puesto y con esta prueba ya acumula ocho carreras olímpicas consecutivas sin ganar desde los Juegos de Invierno de 2018.

La redención para Shiffrin podría llegar el miércoles en su mejor prueba —el eslalon. No se vio especialmente decepcionada después de la segunda ronda: infló las mejillas y saludó con ambas manos a los aficionados en la tribuna.

Brignone completó exitosamente su regreso a las competencias, después de que la campeona mundial en el eslalon gigante en febrero del año pasado se fracturó múltiples huesos en la pierna izquierda en marzo, lo que requirió cirugía, varios tornillos para la reparación y la dejó sin poder caminar durante tres meses.

Antes de estos Juegos en casa, Brignone tenía una plata y dos bronces en los Juegos Olímpicos.

