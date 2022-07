Federer en Wimbledon: 'Espero volver una vez más'

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Roger Federer no renuncia a la ilusión de volver a jugar en el All England Club.

Mencionó que no había anticipado que su recuperación de una cirugía en la rodilla a la que se sometió el año pasado iba a tomar tanto tiempo. “La rodilla no me ha tratado bien”, dijo.

Fuente: Associated Press