FBI allana casa de congresista demócrata en investigación por relaciones con Azerbaiyán

Agentes del Buró Federal de Investigaciones ( FBI ) allanaron la pasada semana la casa del representante federal demócrata de Texas Henry Cuéllar, según reporta este miércoles el diario The Monitor de McAllen.

Más tarde, el mismo representante demócrata dijo en un video: “Hay una investigación en curso que demostrará que no hubo irregularidades de mi parte. Como abogado, sé de primera mano que el sistema legal es un pilar de nuestra democracia”.

Electo al Congreso en 2004, Cuéllar se ha reunido en varias ocasiones con funcionarios de Azerbaiyán, incluido su embajador, Elin Suleymanov.

El Comité Nacional Armenio de América (ANCA) denunció que “el modelo de influencia de Azerbaiyán, en Washington DC y en las capitales de todo el mundo, es el soborno y la corrupción. Valores no compartidos. No intereses comunes. No conexiones culturales”.

Según esta organización, “la investigación del FBI sobre Cuéllar es la punta del iceberg. El comienzo de la rendición de cuentas atrasada por la gran conspiración de corrupción de Azerbaiyán en todo Washington DC”.

Lo cierto es que las conexiones del congresista con Azerbaiyán parecen ser extensas.

En 2013 viajó con su esposa a la antigua república soviética, donde se reunió con los principales líderes para promover la cooperación económica y geopolítica entre ese país y EE.UU.

Un mes después, en un discurso ante la Cámara Baja, elogió a Azerbaiyán.

“Aquí hay algo que los azeríes tienen en común con los tejanos: son una nación rica en producción de petróleo”, dijo Cuéllar en aquella ocasión. “Como lo hacemos en Texas, los azeríes tienen una larga historia con el petróleo. Hoy, abastecen el oleoducto que mueve el petróleo del Caspio hacia el oeste, a través de Turquía, sin pasar el suministro de petróleo a través de Rusia o Irán. Eso aumenta enormemente la seguridad de la tubería”.

Además, firmó una carta en abril pasado en la que abogaba por la ayuda para el país después de un conflicto mortal con la vecina Armenia.

Armenia y Azerbaiyán protagonizaron un enfrentamiento en el 2020 por control de Nagorno Karabaj, un territorio con población mayoritariamente armenia que es foco de conflicto desde que decidiera separarse en 1988 de la región de Azerbaiyán integrada en la Unión Soviética.

Las hostilidades duraron seis semanas y dejaron miles de muertos.