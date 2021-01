Bombas de tubo colocadas en RNC, DNC la noche antes de los disturbios en el Capitolio; aumenta la recompensa a $100,000

En un intento de inyectar una nueva urgencia en la búsqueda del sospechoso, el FBI y la Oficina de Armas de Fuego y Explosivos de Tabaco y Alcohol aumentaron la recompensa por la información en el caso de $ 75,000 a $ 100,000. En la apelación del FBI se destacan imágenes del calzado del sospechoso, descrito como zapatillas Nike Air Max Speed Turf en amarillo, negro y gris.

El subdirector del FBI, Steven D'Antuono, dijo esta semana que los componentes de los dispositivos los convertían en amenazas "viables" hasta que fueran descubiertos y desarmados por las autoridades y que encontrar al sospechoso es una "máxima prioridad".

Más de 400 sospechosos han sido identificados en el asalto al Capitolio, anunciaron las autoridades el martes, con 138 arrestados hasta ahora.

"Estamos trabajando en casos (de sedición)", dijo Michael Sherwin, el fiscal federal jefe que supervisa la investigación, y los funcionarios esperan que las investigaciones "den sus frutos muy pronto".

Los cargos, que podrían conllevar un castigo máximo de 20 años, estarían entre los más graves para los involucrados en el ataque armado para interrumpir el conteo del Congreso de la victoria electoral certificada por el estado del presidente Joe Biden.

No está claro si las bombas caseras no estaban relacionadas con el motín o eran parte de la planificación del motín. Las sedes de RNC y DNC se encuentran a pocas cuadras del Capitolio.

La Policía del Capitolio de EE. UU. Y agentes del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos fueron llamados a la oficina del Comité Nacional Republicano alrededor de las 12:45 p.m. el 6 de enero. Aproximadamente 30 minutos después, mientras los agentes y técnicos de bombas aún estaban investigando en el RNC, llegó otra llamada para un segundo artefacto explosivo similar encontrado en la sede del Comité Nacional Demócrata cercano.

Los dos artefactos explosivos eran muy similares, y ambos medían aproximadamente un pie de largo con tapas en los extremos y cables que parecían estar conectados a un temporizador, dijeron a The Associated Press dos funcionarios policiales familiarizados con el asunto. Los investigadores todavía están examinando los dispositivos y sus componentes para determinar los compuestos específicos dentro de las bombas de tubería, pero ambos parecían contener un polvo desconocido y algo de metal, dijeron los funcionarios.

c723fbbd-ecb3-4f1c-aef4-80e26834beea-GTY_1294933356.jpg

Los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley están examinando las amenazas dirigidas a miembros del Congreso durante el segundo juicio político del ex presidente Donald Trump que se acerca, incluida la charla sobre matar a legisladores o atacarlos fuera del Capitolio de Estados Unidos, dijo un funcionario a The Associated Press el domingo.

Los funcionarios no pudieron discutir públicamente una investigación en curso y hablaron con AP bajo condición de anonimato.

Si tiene información, comuníquese con la línea de información del FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o envíe sugerencias en línea en tips.fbi.gov.