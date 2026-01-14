FBI registra casa de reportera de Washington Post en investigación de documentos clasificados

Compartir en:









El estandarte del FBI durante una conferencia de prensa en la oficina de esa agencia en Portland, Oregon, el 16 de enero del 2025. (AP foto/Jenny Kane) AP Una persona entra al edificio donde están las oficinas del periódico Washington Post, en Washington, el 21 de junio del 2024. (AP foto/Alex Brandon) AP

La periodista Hannah Natanson tuvo su teléfono y un reloj Garmin incautados por agentes en su casa en Virginia, reportó el Post.

Una declaración jurada del FBI indica que el registro está relacionado con una investigación sobre un administrador de sistemas en Maryland, a quien las autoridades creen que se llevó a casa informes clasificados.

Un portavoz del FBI se negó a comentar. Los funcionarios del Departamento de Justicia no han respondido a una solicitud de comentarios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP