FBI publica primeras imágenes de vigilancia de persona enmascarada en el porche de Nancy Guthrie

Imagen entregada por el FBI, del video de vigilancia en el hogar de Nancy Guthrie la noche en que desapareció en Tucson, Arizona. (FBI via AP) AP

Las imágenes muestran a una persona enmascarada en el porche de Nancy Guthrie. Fueron difundidas en momentos en que la policía y la familia intensificaron sus pedidos de ayuda al público más de una semana después de iniciada la búsqueda.

La policía no ha identificado a ningún sospechoso o persona de interés, y no está claro si Nancy Guthrie sigue con vida. El director del FBI, Kash Patel, publicó las imágenes en X.

"El video fue recuperado de datos residuales ubicados en sistemas de respaldo", escribió Patel, diciendo que las imágenes muestran "a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara en la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición".

El video muestra a la persona con una mochila, mangas largas y pantalones acercándose a la puerta e intentando ocultar una cámara con un guante antes de darse la vuelta, agarrar algunas plantas y luego colocarlas frente a la cámara.

Los investigadores tenían la esperanza de que las cámaras en la casa proporcionaran alguna evidencia pero la cámara del timbre fue desconectada temprano el domingo. Y aunque los datos del software registraron movimiento en la casa minutos después, Nancy Guthrie no tenía una suscripción activa, por lo que no se pudo recuperar ninguna grabación, dijo el jefe policial del condado Pima, Chris Nanos.

El anuncio se produce mientras los mensajes desgarradores de Savannah Guthrie y su familia han pasado de ser esperanzadores a desesperados al suplicar a los aparentes secuestradores que entreguen a su madre.

Tampoco está claro si las notas pidiendo dinero, con plazos que ya han pasado, eran auténticas, o si la familia Guthrie ha tenido algún contacto con los secuestradores.

Guthrie y su familia han publicado una serie de videos durante la última semana, cada uno con un tono diferente. El último mensaje de Savannah Guthrie, en el que apareció sola, fue más sombrío.

"Estamos en una hora de desesperación", dijo el lunes, diciendo al público: "Necesitamos su ayuda".

Las autoridades creen que Nancy Guthrie fue llevada contra su voluntad de su casa en las afueras de Tucson. Fue vista por última vez allí el 31 de enero y reportada como desaparecida al día siguiente después de no asistir a la iglesia. Pruebas de ADN muestran que la sangre en el porche de Nancy Guthrie era suya, y una cámara del timbre fue desconectada en las primeras horas del domingo por la mañana, según la policía.

Las autoridades dicen que Nancy Guthrie necesita medicación diaria porque al parecer tiene presión arterial alta y problemas cardíacos, incluido un marcapasos.

Los detectives estuvieron en el vecindario varias veces en los últimos días y planean seguir trabajando el martes mientras amplían la búsqueda y siguen nuevas pistas, declaró la policía.

Tres días después de que comenzara la búsqueda la presentadora del programa "Today" y sus dos hermanos enviaron su primer llamado público a los secuestradores, diciéndoles "queremos escuchar de ustedes y estamos listos para escuchar".

En el video grabado, Savannah Guthrie dice que la familia está al tanto de versiones de prensa sobre una carta de rescate, pero primero querían pruebas de que su madre estaba viva. "Por favor, contáctenos", dicen.

La policía se ha negado a decir si las cartas enviadas a varios medios de comunicación eran creíbles, pero dijeron que todas las pistas se estaban investigando seriamente.

Al día siguiente, el hermano de Savannah Guthrie nuevamente dijo a los secuestradores que se comunicaran "para que podamos avanzar".

"Quienquiera que esté ahí reteniendo a nuestra madre, queremos escuchar de ustedes. No hemos escuchado nada directamente", indicó Camron Guthrie.

Luego, el fin de semana pasado, la familia publicó otro video, uno que fue más críptico y generó aún más especulaciones sobre el destino de Nancy Guthrie.

"Recibimos su mensaje, y entendemos. Les suplicamos ahora que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella", señaló Savannah Guthrie, flanqueada por sus hermanos. "Esta es la única manera en que tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros, y pagaremos".

Hasta ese momento, los primeros tres videos de la familia se dirigían directamente a los secuestradores.

Pero justo antes de la fecha límite del lunes establecida en una supuesta nota, Savannah Guthrie instó a las personas en todo el país a estar atentos "sin importar dónde estén, incluso si están lejos de Tucson, si ven algo, si escuchan algo".

Su llamado al público se produce mientras gran parte del país sigue de cerca los giros dramáticos que involucran a la veterana presentadora del programa matutino de NBC.

El FBI esta semana comenzó a publicar carteles digitales en ciudades importantes desde Texas hasta California.

Connor Hagan, portavoz del FBI, apuntó el lunes que la agencia no estaba al tanto de ninguna comunicación en curso entre la familia Guthrie y los presuntos secuestradores. Las autoridades tampoco habían identificado a ningún sospechoso o persona de interés, dijo.

"Alguien tiene esa pieza de información que puede ayudarnos a traer a Nancy a casa", aseguró.

___________________________________

Seewer reportó desde Toledo, Ohio.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP