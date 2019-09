FBI debatió investigar a Trump en 2016

Strzok dijo que no estuvo de acuerdo con que las probabilidades de triunfo de un candidato deberían de ser parte de la ecuación.

"Si hay miembros de la campaña de Trump que están conspirando ilegal y activamente con el gobierno de Rusia, eso es algo que el pueblo estadounidense debe de saber, eso es algo que el candidato Trump probablemente necesita saber. E igualmente, si ellos no son culpables de nada, eso también es importante", dijo Strzok. "Así que mi afirmación al respecto es: No podemos considerar, no podemos tomar en consideración, la probabilidad o falta de probabilidad del proceso electoral de alguien. Necesitamos, basados en la gravedad de esta acusación, investigarlo y averiguar lo que pasa".

Estas declaraciones se remontan a junio del año pasado durante una entrevista a puertas cerradas con legisladores de la cámara baja. El republicano de mayor jerarquía en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Doug Collins, divulgó el jueves una transcripción de la entrevista como parte de una estrategia republicana para argumentar que las agencias del orden estuvieron parcializadas durante los primeros días de la investigación sobre Rusia.

En la última semana, Collins ha divulgado transcripciones de entrevistas parecidas con Bruce Ohr, funcionario del Departamento de Justicia, y Lisa Page, exabogada del FBI, quien intercambió mensajes de texto en contra de Trump con Strzok durante la elección del 2016 y las investigaciones sobre su campaña.

Esos mensajes de texto convirtieron a Strzok y Page en blancos de la indignación republicana y de Trump. Luego que se descubrieron los mensajes de texto, Strzok fue removido en 2017 del equipo investigador del fiscal especial Robert Mueller y después fue despedido de la agencia. Page luego renunció a su puesto.