americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

FBI arresta a sospechoso de colocar bombas en DC antes del asalto al Capitolio, dice fuente de AP

WASHINGTON (AP) — El FBI realizó un arresto el jueves en su investigación de casi cinco años sobre quién colocó bombas de tubo en Washington en la víspera de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, informó a The Associated Press un agente de las fuerzas del orden.

ARCHIVO – Imágenes de un cartel del FBI para localizar a un sospechoso que presuntamente colocó bombas de tubo en Washington el 6 de enero de 2021. (FBI vía AP, Archivo)
ARCHIVO – Imágenes de un cartel del FBI para localizar a un sospechoso que presuntamente colocó bombas de tubo en Washington el 6 de enero de 2021. (FBI vía AP, Archivo) AP

El arresto constituye la primera vez que los investigadores identifican a un sospechoso en un acto que, durante mucho tiempo, ha desconcertado a las fuerzas del orden, ha generado una multitud de teorías de conspiración y se ha mantenido como un misterio perdurable a la sombra del oscuro capítulo de la historia estadounidense que fue el violento asedio al Capitolio.

El agente que describió el arresto no estaba autorizado para hablar públicamente de un caso que aún no se ha hecho público y declaró bajo condición de anonimato. El arresto tuvo lugar la mañana del jueves, y el sospechoso es un varón, dijo el agente. Hasta el momento, no se dispone de más detalles, como los cargos que podría enfrentar el individuo.

Las bombas de tubo fueron colocadas la noche del 5 de enero de 2021, cerca de las oficinas de los comités nacionales Demócrata y Republicano en el Distrito de Columbia. Nadie resultó herido antes de que las bombas fueran desactivadas, pero el FBI ha dicho que ambos dispositivos podrían haber sido letales.

En los años transcurridos desde entonces, los investigadores han buscado la ayuda del público para identificar a un sujeto cuya imagen quedó grabada por las cámaras de vigilancia, aun mientras luchaban por hallar respuestas a preguntas básicas, como el género y el motivo de la persona, y si el acto tenía una conexión clara con los disturbios en el Capitolio ocurridos un día después, cuando los partidarios del presidente Donald Trump tomaron por asalto el edificio en un intento de detener la certificación de la derrota electoral de 2020 del republicano ante el demócrata Joe Biden.

En busca de un avance, el FBI publicó en enero pasado información adicional sobre la investigación, incluido el cálculo de que el sospechoso medía alrededor de 1,70 metros, así como un video previamente no divulgado del individuo colocando una de las bombas.

Durante años, la agencia había luchado por identificar a un sospechoso, a pesar de cientos de pistas, una revisión de decenas de miles de archivos de video y un importante número de entrevistas.

En ausencia de pruebas más contundentes, los legisladores republicanos y los medios de comunicación de derecha promovieron teorías de conspiración sobre las bombas de tubo. Los republicanos de la Cámara también criticaron las fallas de seguridad, cuestionando cómo las fuerzas del orden no detectaron las bombas durante 17 horas. Dan Bongino, el actual subdirector del FBI, planteó la posibilidad el año pasado, antes de ser elegido para su puesto, de que el acto fuera un “trabajo interno” que requirió un “encubrimiento masivo”.

Pero desde su llegada al FBI en marzo, ha buscado dar resultados a una base inquieta de la extrema derecha, prometiendo que la investigación de las bombas de tubo sería una prioridad principal y defendiendo el trabajo de la agencia.

“Incorporamos nuevo personal para revisar el caso, trajimos oficiales de policía y detectives que trabajan como TFO (agentes de fuerzas especiales, por sus siglas en inglés) para revisar el trabajo del FBI, realizamos múltiples revisiones internas, llevamos a cabo innumerables reuniones en persona y mediante sistemas seguros de videoconferencia con miembros del equipo de investigación, aumentamos drásticamente los recursos de investigación e incrementamos la recompensa pública por información en el caso para utilizar pistas de colaboración colectiva”, escribió el mes pasado en un extenso mensaje en X.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Tyler Herro (14), del Heat de Miami, dispara un triple mientras Kobe Brown (24), de los Clippers de Los Ángeles, defiende durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 1 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Heat iguala récord de franquicia con 24 triples y vence 140-123 a Clippers

Destacados del día

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

El Pollo Carvajal entrega a Trump la confesión más explososiva del chavismo: 20 años del Cártel de los Soles al descubierto

'El Pollo' Carvajal entrega a Trump la confesión más explososiva del chavismo: 20 años del Cártel de los Soles al descubierto

Cuba restablece electricidad en La Habana y el occidente, pero el país enfrenta un déficit crítico de más de 1,400 MW

Cuba restablece electricidad en La Habana y el occidente, pero el país enfrenta un déficit crítico de más de 1,400 MW

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter