Un carro perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) atropelló este fin de semana a un matrimonio cubano que se trasladaba en una moto causándole varias lesiones, según informó Yordan Gil Valera, uno de los damnificados

Carro militar de las FAR atropella a matrimonio cubano y sale impune

“En la madrugada de ayer un carro de una empresa de las FAR me atropelló cuando lo rebasaba, el conductor venía borracho el cual se intercambió con el conductor (copiloto), la policía ni se dio por enterada, aunque lo denunciamos todos los que ahí estábamos”, explicó el cubano acompañando su publicación con imágenes de sus lesiones y las de su pareja.

Por último, Gil Valera le dejó un mensaje al militar culpable del accidente.

Screen Shot 2022-08-15 at 3.53.16 PM.png

“Tienes mi teléfono cuando me propusiste arreglar la cosa para que no tuvieras problemas, mira chama, quien me conoce sabe la persona que soy y que sería incapaz de cobrarle nada a nadie y menos por una desgracia ah pero decidiste el peor camino. Ahora estás en manos del destino y allá arriba hay un Dios que todo lo ve. Espero que dures 100 años yo y mi esposa estamos en talla y rodeado de familia que nos quiere y nos ha dado las mejores atenciones yo espero que ya hayas pasado tu resaca”, sentenció.

Screen Shot 2022-08-15 at 3.53.20 PM.png

Carlos Martínez | americateve.com

Fuente: