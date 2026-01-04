americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fanático congoleño 'Lumumba' destaca en Copa Africana de Naciones

CASABLANCA, Marruecos (AP) — Un aficionado se destacó por encima de todos los demás en la Copa Africana de Naciones.

Aficionados de la República Democrática del Congo animan antes del partido de fútbol del grupo D de la Copa Africana de Naciones entre Botsuana y la República Democrática del Congo en Rabat, Marruecos, el martes 30 de diciembre de 2025. (AP Photo/Mosaab Elshamy)
Aficionados de la República Democrática del Congo animan antes del partido de fútbol del grupo D de la Copa Africana de Naciones entre Botsuana y la República Democrática del Congo en Rabat, Marruecos, el martes 30 de diciembre de 2025. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) AP

Incluso llevaba un pedestal para asegurarse de ello.

El seguidor de Congo, Michel Nkuka Mboladinga, se ha convertido en una estrella de las redes sociales por posar como una estatua del héroe de la independencia asesinado del país, Patrice Lumumba, durante los partidos.

Lumumba Vea, como se conoce al seguidor elegantemente vestido por su parecido con el líder asesinado posó en repetidas ocasiones levantando el brazo derecho y quedando inmóvil, adoptando la posición de la estatua conmemorativa de Lumumba en Kinshasa, para mantener la pose durante la totalidad de los partidos.

"Permanezco inmóvil para dar fuerza al equipo, para dar energía a los jugadores", dijo Nkuka Mboladinga a The Associated Press durante una entrevista en su habitación de hotel en Casablanca esta semana.

Dijo que era su última antes de que el equipo juegue contra Argelia en Rabat el martes. Nkuka Mboladinga estaba claramente exhausto por la atención mediática implacable después de los primeros tres partidos de Congo en el torneo, y exasperado después de que parecía que todos los medios habían escrito mal su nombre.

Pero estaba agradecido por la atención y complacido de llevar el apoyo de Lumumba al equipo.

“Él es quien nos dio la libertad de expresarnos. Sacrificó su vida por nosotros, para darnos libertad. Así que es un héroe para nosotros, Lumumba es un espíritu para nosotros, es un modelo para nosotros”, dijo Nkuka Mboladinga sobre el líder congoleño.

Lumumba es ampliamente aclamado como el activista nacionalista que ayudó a poner fin al dominio colonial de Bélgica sobre el Congo en 1960. Se convirtió en el primer primer ministro del nuevo país independiente y fue visto como uno de los líderes más prometedores de África, pero fue asesinado en menos de un año durante una lucha contra un movimiento secesionista respaldado por Bélgica en la región rica en minerales de Katanga.

Han persistido preguntas sobre cuán cómplices pudieron haber sido Bélgica y Estados Unidos en su muerte. Una investigación parlamentaria belga determinó más tarde que el gobierno era "moralmente responsable" de la muerte de Lumumba. Un comité del Senado de Estados Unidos encontró en 1975 que la CIA había tramado un plan separado y fallido para matar al líder congoleño.

Para muchos en el Congo, Lumumba sigue siendo un símbolo de los desarrollos positivos que el país podría haber logrado después de su independencia. En cambio, se sumió en décadas de dictadura que drenaron sus vastas riquezas minerales.

“Es como familia”, dijo el líder visionario Nkuka Mboladinga.

Nkuka Mboladinga ensaya antes de cada partido permaneciendo inmóvil durante 45 a 50 minutos a la vez. Con el Congo avanzando a la ronda eliminatoria, también enfrenta la perspectiva de tener que permanecer en modo estatua durante el tiempo extra y los penales, cuando los aficionados a su alrededor están lejos de estar quietos.

“Es difícil. Todos juegan su parte, desempeñan su papel y yo estoy en el mío”, señaló.

Aún no ha conocido a los jugadores, pero ha escuchado que aprecian sus esfuerzos.

"Los jugadores me conocen, pero no he hablado con ellos personalmente. Están muy contentos con lo que estoy haciendo", dijo.

___

AP en la Copa Africana: https://apnews.com/hub/africa-cup-of-nations

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

De izquierda a derecha, los venezolanos David Núñez, Lisbeth García y Víctor Giménez se reúnen fuera del restaurante El Arepazo con un cartel de la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en las celebraciones por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Doral, Florida, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Vanessa Alvarez)

Venezolanos del sur de Florida celebran caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter