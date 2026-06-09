Famosa estación ferroviaria de Nueva York pondera remodelación de $8.000 millones

Versión artística elaborada por Heller Inc. de la remodelación de la estación ferroviaria Pennsylvania Station en la ciudad de Nueva York. (Heller Inc. via AP) AP

En su lugar se levantó el Madison Square Garden —sede del equipo de basquetbol New York Knicks y del equipo de hockey New York Rangers — bajo el cual los viajeros fueron obligados a pasar por pasillos lúgubres, claustrofóbicos y de techos bajos cuando el rediseño se completó en 1968.

“Antes uno salía de Pennsylvania Station y entraba a la ciudad como un dios", lamentó célebremente el historiador de arquitectura Vincent Scully. "Ahora sale como una rata".

Pero una nueva y dramática visión para el centro de transporte más concurrido del hemisferio occidental plantea un regreso a la grandeza de la estación original de 1910.

Las imágenes publicadas el lunes muestran una fachada rectangular de piedra, flanqueada por imponentes columnas a lo largo de una gran entrada. En el interior, un vestíbulo inundado de luz solar presume techos elevados que en algunos puntos superan los 15 metros (50 pies) de altura. Hay acabados en bronce y otros detalles ornamentales, como un bajorrelieve del famoso perfil urbano de la ciudad y un gran reloj de estación.

Dentro de una de las entradas, una pared interior lleva el sello y el nombre del presidente Donald Trump, quien hizo que Amtrak asumiera el control del proyecto el año pasado tras décadas de disputas políticas entre agencias de transporte y oposición a trasladar el MSG del multimillonario propietario James Dolan.

Trump ha planteado ponerle su propio nombre a la estación mientras busca pulir su legado mediante proyectos de obras públicas, desde un salón de baile en la Casa Blanca hasta un arco triunfal.

Por ahora, sin embargo, el nombre grabado a lo largo de la gran fachada seguiría diciendo “Pennsylvania Station”, según las imágenes. Fueron difundidas por Amtrak, que es propietaria de la terminal, y por Penn Transformation Partners, el consorcio de diseño y desarrollo elegido para el proyecto.

Propuesta busca que Penn Station vuelva a ser un ícono

El diseño propuesto se inspira en el estilo Beaux-Arts de Grand Central Terminal —el otro gran centro ferroviario de la ciudad—, así como en hitos Art Deco como el Empire State Building y el Rockefeller Center, según el arquitecto principal del diseño, Vishaan Chakrabarti.

La visión, explicó, es devolverle a Penn Station su lugar entre el panteón de los mayores hitos de la ciudad.

“Había una aceptación sin miedo del ornamento y la decoración que, en cierto modo, hemos perdido”, manifestó Chakrabarti. “Queremos recuperar parte de ese sentido de artesanía”.

El rediseño está proyectado a costar aproximadamente 8.000 millones de dólares, y las autoridades informaron el lunes que la construcción está prevista a comenzar antes de que termine 2027. Penn Station seguiría operando durante todo el proceso, mientras el proyecto avanza por fases.

Más de 600.000 viajeros atraviesan el centro ferroviario en cualquier día laboral, una cifra superior a la de los tres principales aeropuertos internacionales que sirven al área metropolitana de Nueva York —John F. Kennedy, LaGuardia y Newark Liberty— combinados.

La arena donde juegan Knicks y Rangers permanecería en el lugar

Los planes planteados a lo largo de las décadas han pedido reubicar el MSG, pero el plan es que la “Arena más famosa del mundo” permanezca donde está. Sin embargo, un teatro propiedad de MSG y construido directamente sobre las vías tendría que ser demolido.

Los desarrolladores y el propietario de MSG han llegado a un acuerdo sobre este punto, pero los términos finales —incluido el pago— aún se están negociando. Así lo indicó Andy Byford, exjefe del metro de la ciudad de Nueva York, a quien Amtrak nombró asesor especial para supervisar la remodelación.

Defensores del transporte público se quejan de que el proceso ha estado envuelto en secreto.

“Es realmente importante que haya participación e involucramiento del público”, comentó Lisa Daglian, quien encabeza un grupo que asesora a la Autoridad Metropolitana de Transporte.

“No necesitamos otro megacentro comercial ni un monumento, y desde luego no a costa de miles de millones de dólares en ingresos locales ni poniendo en riesgo los servicios existentes”, añadió Danny Pearlstein, del grupo defensor del transporte Riders Alliance.

Byford señaló que en los próximos meses se revelarán más detalles, incluido un desglose más preciso de los costos, a medida que los desarrolladores afinan los diseños y el proyecto atraviesa el proceso federal de revisión ambiental.

Pero prometió que no habrá aumentos de tarifas para cubrir los costos y que no hay planes para que el gobierno tome propiedades aledañas para ampliar la estación, como algunos han sugerido.

En Penn Station, John Schoen estuvo entre los usuarios habituales que el martes recibieron con agrado la perspectiva de un trayecto más acogedor.

“La ciudad necesita una nueva imagen. Esto es viejo”, expresó el residente de Long Island, de 55 años. “Hagámoslo, sigamos adelante”.

Otros, en cambio, se preguntaban cómo la construcción podría empeorar sus desplazamientos. James Culhane, otro usuario de Long Island, observó que partes de la estación han sido remodeladas con nuevos lugares para comer, más luz natural y otras mejoras.

“Las cosas están funcionando tan bien como pueden”, sostuvo el tramoyista de ópera, de 24 años. “Mejor usen el dinero en otra cosa”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP