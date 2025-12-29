Familias de víctimas de la masacre en Sydney exigen una investigación federal

El artista callejero Jarrod Grech posa para una foto junto a su pintura de Ahmed al Ahmed, un comerciante sirio-australiano de 43 años que desarmó a uno de los atacantes del tiroteo en Bondi Beach, Sídney, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Melbourne, Australia. (Rod McGuirk/Foto AP) AP

Se acusa a dos hombres armados de haber matado a 15 personas y herido a otras 40 en un ataque a un festival de Janucá en la playa Bondi el 14 de diciembre.

En una carta abierta al primer ministro Anthony Albanese, 17 familias de los muertos y heridos pidieron una investigación federal conocida como comisión real para investigar el aumento del antisemitismo en Australia desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en 2023, y las consecuentes fallas de las agencias de seguridad.

Las comisiones reales son la forma más contundente de investigación pública en Australia, y los testigos pueden ser encarcelados por retener evidencia deliberadamente.

"Necesitamos saber por qué se ignoraron señales de advertencia claras, cómo se permitió que el odio antisemita y el extremismo islámico crecieran peligrosamente sin control, y qué cambios deben hacerse para proteger a todos los australianos en el futuro", decía la misiva.

Pero Albanese continuó resistiéndose a las exhortaciones de las familias, líderes judíos y legisladores de la oposición para establecer tal comisión real, diciendo que tomaría años proporcionar respuestas.

En su lugar, anunció los términos de una investigación a cargo del burócrata retirado Dennis Richardson, la cual examinaría posibles fallas en los procedimientos y leyes que derivaron en el tiroteo, que supuestamente fue inspirado por el grupo Estado Islámico. Esa investigación presentará su informe en abril del próximo año.

"Me duele el corazón pensar en las familias de las víctimas de la atrocidad terrorista en Bondi", dijo Albanese a los periodistas. "Y les acompaño en este momento tan traumático".

"Mi trabajo, como primer ministro de Australia, es actuar en favor de los intereses nacionales. Es en interés nacional que hagamos la revisión de Richardson sobre la seguridad nacional", agregó.

Albanese dijo que las autoridades federales apoyarían una comisión real prometida por el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, que tiene su sede en Sydney.

En su carta, las familias dicen que una investigación estatal no es suficiente.

"El aumento del antisemitismo en Australia va mucho más allá de la jurisdicción de un estado. Es una crisis nacional que exige una respuesta contundente", manifestaron las familias.

Cancelan las celebraciones de Año Nuevo en la playa Bondi

En un momento en que la nación se duele por su peor tiroteo masivo desde que un solo hombre armado mató a 35 personas en el estado de Tasmania en 1996, las habituales celebraciones de Año Nuevo han sido canceladas en Bondi. Los boletos vendidos para un festival de música anual en esa playa serán reembolsados, señalaron los organizadores.

La seguridad se reforzará en la principal celebración de Sydney, con la presencia visible de policías fuertemente armados. Se prevé que más de un millón de personas se congreguen en el paseo marítimo para ver un espectáculo de fuegos artificiales centrado en el puente del Puerto de Sydney.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, indicó que examina con el gobierno federal la participación del ejército para reforzar la seguridad en Sydney.

Semanas después del ataque de Hamás a Israel se estableció la Operación Refugio, de la Policía de Nueva Gales del Sur, con el fin de reducir el comportamiento antisemita y antisocial, y otras actividades de delitos de odio en Sydney. La operación ha recibido recursos adicionales tras el ataque en Bondi.

"Este es el peor evento terrorista que ha afectado a nuestro estado y a nuestro país, y requiere una respuesta integral", dijo Minns a los periodistas.

Uno de los presuntos agresores, Sajid Akram, de 50 años, fue abatido por la policía en el lugar. Su hijo de 24 años, Naveed Akram, resultó herido y enfrenta decenas de cargos, incluidos 15 por asesinato.

Albanese ha intentado que el público se enfoque en los héroes de la tragedia, en lugar de en los perpetradores. La semana pasada anunció planes para otorgar un premio nacional al valor con el fin de reconocer a los civiles y socorristas que enfrentaron "lo peor del mal" durante el ataque.

El transeúnte herido tras desarmar a uno de los agresores es elogiado

Uno de los más elogiados fue el peatón Ahmed al Ahmed, un comerciante sirio-australiano de 43 años que enfrentó y desarmó a uno de los atacantes antes de resultar herido por perdigones de escopeta.

Más de 43.000 personas de diversas partes del mundo han donado más de 2,5 millones de dólares australianos (1,7 millones de dólares) a una campaña de recaudación de fondos creada para agradecerle su intervención.

Al Ahmed, quien fue dado de alta de un hospital de Sydney la semana pasada después de someterse a varias cirugías, declaró a la cadena estadounidense CBS News que su alma le había pedido salvar vidas.

"No quiero ver gente asesinada frente a mí, no quiero ver sangre, no quiero escuchar su arma, no quiero... ver gente gritando y suplicando, pidiendo 'ayuda, ayuda'; y eso es lo que mi alma me pidió hacer", le dijo Al Ahmed a la cadena.

"Yo sé que salvé muchas vidas: niños inocentes y mujeres... y hombres, y sé que salvé a muchos. Pero todavía siento pena por los perdidos", agregó.

El artista callejero Jarrod Grech pintó la semana pasada una imagen de Al Ahmed en un callejón de Melbourne que ha atraído la atención de los medios. Al Ahmed es representado como un paciente hospitalario sobre un cartel que dice: "Azul verdadero".

Ese coloquialismo australiano significa "muy genuino; muy leal; expresando valores australianos", según el Centro Nacional de Diccionarios de Australia.

"Me gusta pintar momentos significativos, y ese fue sobre el espíritu australiano, así que azul verdadero", dijo Grech a The Associated Press el domingo.

"Así que se trata del acto que él hizo y pensé que eso fue algo azul verdadero", agregó Grech.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP