Familias de víctimas exigen respuestas tras descarrilamiento en el sur de México que dejó 13 muertos

Trece personas, incluida una adolescente, murieron cuando el Tren Interoceánico que une los estados de Oaxaca y Veracruz se salió de las vías el domingo al pasar por una curva cerca de un pueblo en Oaxaca. Iban 250 personas a bordo, y casi 110 de ellas resultaron heridas.

Videos de la escena muestran vagones que habían caído por una colina empinada hacia la densa selva abajo, mientras otros yacían volcados de lado.

En 2023, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró la línea de tren como parte de un impulso gubernamental para expandir el ferrocarril y la conectividad en áreas rurales de México. Sus críticos señalaron que muchos de los proyectos de infraestructura del presidente se construyeron rápidamente, a menudo eludiendo la burocracia regulatoria y los estudios de impacto ambiental.

La aliada y sucesora de López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo a los periodistas el lunes que se dirigía a la región y que el tren y la infraestructura habían estado funcionando correctamente.

“Lo primero, la atención de las víctimas", afirmó. “Lo segundo es esclarecer con rigor qué llevó a este accidente”.

Héctor Serrano García, cuya hija de 15 años, Luisa, murió por el descarrilamiento, estaba abrumado por el dolor mientras se reunía con otros miembros de su familia en una pequeña funeraria en Oaxaca.

Carmen García, la abuela de Luisa y quien también viajaba en el tren, suplicó el domingo por la noche en redes sociales ayuda para encontrar a su nieta.

“No la encontramos ni en ningún hospital, por ningún lado”, dijo la abuela tarde el domingo por la noche. “Por favor, público, toquen el corazón; es mi nieta”.

Serrano García dijo que la familia recibió el lunes la noticia de que Luisa había muerto.

“No hubo suficiente información", expresó. “Ha sido muy complicado para todas las familias.”

"Iba muy rápido"

Baldo Enríquez Antonio dijo que su esposa, Ana Guadalupe Fabre, y su hijo de 16 años estaban ambos en el tren, regresando a casa en Veracruz después de pasar la Navidad con familiares en Oaxaca.

Le dijeron que el tren “iba muy rápido en las curvas”, comentó por teléfono desde un hospital en el sur de Oaxaca.

Fabre se fracturó varias costillas en el accidente y su hijo se lastimó la pierna y tenía un corte en la frente, comentó Enríquez Antonio a The Associated Press.

A pesar de sus propias heridas, su hijo sacó a su madre del vagón volcado.

Cuando se le preguntó sobre la velocidad del tren, Sheinbaum dijo que había visto videos de sobrevivientes hablando sobre la velocidad, pero añadió que “no hay que especular” y dejar que "la fiscalía haga su trabajo”.

___

Clemente informó desde Tapachula, México. La periodista de The Associated Press Megan Janetsky en Ciudad de México contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP