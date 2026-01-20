americateve

Familias sepultan a policías muertos en atentados perpetrados por presuntos pandilleros en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Las familias de los policías guatemaltecos fallecidos tras recientes ataques armados perpetrados por parte de presuntos pandilleros del Barrio 18 empezaron a enterrar a sus muertos el martes en medio de un estado de sitio decretado por el gobierno en el país centroamericano.

Agentes de policía consuelan a un familiar de uno de los policías asesinados mientras retomaban el control de tres prisiones, durante el velorio de los oficiales en el Ministerio del Interior en la Ciudad de Guatemala, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo)
Agentes de policía consuelan a un familiar de uno de los policías asesinados mientras retomaban el control de tres prisiones, durante el velorio de los oficiales en el Ministerio del Interior en la Ciudad de Guatemala, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo) AP

En la comunidad de Chagüite en el departamento de Jalapa, al este de la capital guatemalteca, el cuerpo de Diana Rosmery Chávez, de 28 años, fue velada por familiares en la casa y el patio de un humilde hogar con pisos de tierra. Tras un servicio religioso y con el acompañamientos de cientos de personas fue enterrada en un cementerio local.

El sábado, pandilleros se amotinaron en tres prisiones del país, tomando más de 40 rehenes. El domingo, las fuerzas de seguridad liberaron a los rehenes y retomaron el control de las prisiones. En respuesta presuntos pandilleros orquestaron ataques simultáneos contra policías, matando ese día a ocho, mientras que dos más murieron el lunes.

El presidente Bernardo Arévalo declaró el domingo un estado de sitio para frenar la violencia, y responsabilizó a pandilleros y mafias "político-criminales" de estar tras los ataques, al tiempo en que advirtió que no negociará con ellos privilegios. “A estos criminales que creen que un gobierno democrático es un gobierno débil le estamos demostrando que están fatalmente equivocados”, señaló.

El estado de sitio impuesto por 30 días restringe algunos derechos constitucionales como el de locomoción y reunión, con excepciones de eventos culturales y religiosos.

Las clases en centros privados volvieron a la normalidad el martes, así como la circulación vehicular y algunas instituciones que por prevención no laboraron el lunes. El sistema público aún no inicia con el año escolar. La policía anunció que iniciarán durante el día operativos y patrullajes en conjunto con el ejército como parte de las medidas de emergencia para afrontar la violencia.

Más de 15 presuntos pandilleros han sido detenidos desde el día de los hechos. El lunes durante audiencias judiciales pandilleros respondieron a periodistas que “estaban matando puercos”, al referirse a los atentados. Otro pandillero, al que un juez preguntó su oficio, respondió: “en la pandilla”.

En octubre de 2025, el Congreso guatemalteco modificó leyes para incluir a las maras Barrio 18 y Mara Salvatrucha como terroristas.

Sin embargo, la fiscalía no acusó a ninguno de los detenidos por delitos de terrorismo, lo que provocó un rechazo en redes sociales y el del mismo presidente Arévalo señaló a la fiscal general Consuelo Porras de supuesta complicidad con esos hechos, lo que fue negado por la fiscalía.

FUENTE: AP

