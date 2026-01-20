Familias exigen liberación de presos venezolanos tras semanas esperando fuera de cárceles

Familias de detenidos y activistas de derechos humanos afuera de la sede de la fiscalía general de Venezuela en Caracas el 20 de enero del 2026. (AP foto/Ariana Cubillos) AP

El llamado se produjo después de que los familiares esperaran dos semanas fuera de las prisiones tras el anuncio del gobierno de que liberaría a un número significativo de prisioneros detenidos bajo el mandato del expresidente Nicolás Maduro, quien fue capturado en un ataque estadounidense.

A raíz de las críticas de que el gobierno solo había liberado a un puñado de personas, la presidenta en funciones Delcy Rodríguez prometió la semana pasada continuar liberando prisioneros.

A pesar de eso, venezolanos como Francis Quiñones dicen que sienten la misma agitación que las familias de los prisioneros han sentido durante años. Mientras gran parte de Venezuela ha comenzado a sanar después del caos de unas semanas antes, personas como ella están atrapadas en el limbo.

Grupos de familias han pasado dos semanas acampando fuera de una prisión de Caracas conocida como Helicoide, que, según grupos activistas, alberga a varios opositores al gobierno. Quiñones, cuyo hijo ha estado detenido por más de cinco años, dijo que no ha podido hablar con él en más de seis meses. Pero mantiene la esperanza de que puedan reunirse.

Hasta el martes, la principal organización de derechos de los prisioneros de Venezuela, Foro Penal, había verificado la liberación de 145 personas que considera “prisioneros políticos”. Alrededor de 775 más permanecen detenidos, según el líder de la organización, Alfredo Romero.

Romero reveló que aquellos que han sido liberados pueden no estar encarcelados, pero están lejos de ser libres. La mayoría de los liberados enfrentan restricciones gubernamentales, incluyendo órdenes de silencio para no hablar con los medios y registros obligatorios con las autoridades, dijo. Otros tienen prohibido salir del país.

En Caracas, una fila de tiendas de campaña bordea la acera donde los familiares exhiben carteles de los desaparecidos. Durante el fin de semana, las familias se agruparon, abrazándose mientras encendían velas en una vigilia.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP