americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Familias exigen liberación de presos venezolanos tras semanas esperando fuera de cárceles

CARACAS (AP) — Familias de prisioneros venezolanos exigieron el martes la liberación de casi 800 críticos, periodistas y miembros de la oposición que aún están detenidos en la nación sudamericana.

Familias de detenidos y activistas de derechos humanos afuera de la sede de la fiscalía general de Venezuela en Caracas el 20 de enero del 2026. (AP foto/Ariana Cubillos)
Familias de detenidos y activistas de derechos humanos afuera de la sede de la fiscalía general de Venezuela en Caracas el 20 de enero del 2026. (AP foto/Ariana Cubillos) AP

El llamado se produjo después de que los familiares esperaran dos semanas fuera de las prisiones tras el anuncio del gobierno de que liberaría a un número significativo de prisioneros detenidos bajo el mandato del expresidente Nicolás Maduro, quien fue capturado en un ataque estadounidense.

A raíz de las críticas de que el gobierno solo había liberado a un puñado de personas, la presidenta en funciones Delcy Rodríguez prometió la semana pasada continuar liberando prisioneros.

Rodríguez lo calificó como un nuevo momento político para Venezuela.

A pesar de eso, venezolanos como Francis Quiñones dicen que sienten la misma agitación que las familias de los prisioneros han sentido durante años. Mientras gran parte de Venezuela ha comenzado a sanar después del caos de unas semanas antes, personas como ella están atrapadas en el limbo.

Grupos de familias han pasado dos semanas acampando fuera de una prisión de Caracas conocida como Helicoide, que, según grupos activistas, alberga a varios opositores al gobierno. Quiñones, cuyo hijo ha estado detenido por más de cinco años, dijo que no ha podido hablar con él en más de seis meses. Pero mantiene la esperanza de que puedan reunirse.

Hasta el martes, la principal organización de derechos de los prisioneros de Venezuela, Foro Penal, había verificado la liberación de 145 personas que considera “prisioneros políticos”. Alrededor de 775 más permanecen detenidos, según el líder de la organización, Alfredo Romero.

Romero reveló que aquellos que han sido liberados pueden no estar encarcelados, pero están lejos de ser libres. La mayoría de los liberados enfrentan restricciones gubernamentales, incluyendo órdenes de silencio para no hablar con los medios y registros obligatorios con las autoridades, dijo. Otros tienen prohibido salir del país.

En Caracas, una fila de tiendas de campaña bordea la acera donde los familiares exhiben carteles de los desaparecidos. Durante el fin de semana, las familias se agruparon, abrazándose mientras encendían velas en una vigilia.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Trump dice que visitará una "Habana libre" antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter