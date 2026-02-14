americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Familiares se reencuentran con 17 presos liberados en Venezuela; otros aguardan Ley de Amnistía

CARACAS (AP) — Al menos 17 personas que permanecían detenidas por motivos políticos en una prisión del este de Caracas se reencontraron la madrugada del sábado con sus familiares tras ser liberados, al tiempo que crece la presión sobre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para acelerar las excarcelaciones.

Jorge Párraga es recibido por familiares tras ser liberado del centro de detención Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, Venezuela, el sábado 14 de febrero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Jorge Párraga es recibido por familiares tras ser liberado del centro de detención Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, Venezuela, el sábado 14 de febrero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP

Al grito de “viva la libertad” y con aplausos, los familiares apostados en los exteriores de la Zona 7, donde se encuentran los calabozos de la Policía, en la barriada de Boleíta en la capital venezolana, recibían a los liberados, unos entre algarabía y otros en medio del llanto, mientras se fundían en un abrazo con sus seres queridos.

“La esperanza creció al 2.000 por ciento, muchísima esperanza porque sabemos que se abrieron las puertas y ya salieron 17 y después de ellos van a venir más“, comentó a The Associated Press Evelin Quiaro, madre de un prisionero.

Cerca de la medianoche del viernes, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, había anticipado en sus redes sociales que “en el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7, están siendo excarceladas”.

“Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos”, finalizó el mensaje de Rodríguez.

No obstante, la Ley de Amnistía a la que aludió el titular del legislativo aún no ha sido aprobada en la Asamblea, donde dos días atrás se aplazó su segunda discusión por desacuerdos en la redacción de uno de sus artículos.

Entre los liberados del sábado, según la organización civil Foro Penal —que da seguimiento a la situación de los presos en Venezuela—, se encontraba también Gabriel Sánchez, un joven dentro del espectro autista, quien permanecía detenido desde noviembre de 2025.

De acuerdo con el balance del Foro Penal, hasta el viernes 644 personas continuaban presas por razones políticas. El gobierno no admite que en el país existan presos por motivos políticos y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

Una reciente visita a Venezuela de representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aumentó la presión sobre el gobierno de la presidenta encargada desde el 5 de enero —tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa— para que concrete la liberación de cientos de personas cuyas detenciones datan de hace meses o años por vinculaciones a sus actividades políticas.

Familiares de quienes continúan presos han realizado vigilias e iniciaron el sábado una huelga de hambre a la espera de que sus seres queridos salgan en libertad.

Una semana atrás, fueron liberados varios dirigentes políticos de la oposición, entre ellos Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder opositora María Corina Machado, pero horas después fue detenido nuevamente, según la Fiscalía por incumplir las condiciones de su excarcelación. Actualmente cumple arresto domiciliario.

___

Gabriela Molina contribuyó a este despacho desde Quito.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: APAGONES, CALLES VACÍAS Y VUELOS CANCELADOS | TURISTAS DEJANDO CUBA DE FORMA MASIVA

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter