Familia de Savannah Guthrie renueva súplica al secuestrador de su madre

“Quienquiera que esté reteniendo a nuestra madre, queremos saber de usted. No hemos sabido nada directamente”, dijo Camron Guthrie en un video publicado en las redes sociales.

“Necesitamos que se comunique y necesitamos una forma de comunicarnos con usted para poder avanzar”, pero primero la familia necesita saber que el secuestrador tiene a su madre, expresó, repitiendo una declaración que su famosa hermana leyó el día anterior.

A cinco días de iniciada la desesperada búsqueda de Nancy Guthrie, de 84 años, las autoridades no han identificado a ningún sospechoso o persona de interés, dijo el jefe de la policía del condado de Pima, Chris Nanos.

Las autoridades piensan que fue extraída contra su voluntad de su casa en Tucson durante el fin de semana. Las pruebas de ADN muestran que la sangre encontrada en el porche delantero de la vivienda coincidía con la de Guthrie, dijo el jefe policial.

“En este momento, creemos que Nancy todavía está por ahí. Queremos que vuelva a casa”, afirmó Nanos en una conferencia de prensa el jueves por la mañana. Sin embargo, reconoció que las autoridades no tienen pruebas de que esté bien.

Los investigadores dijeron que toman en serio las notas que piden un rescate y que fueron enviadas a algunos medios de comunicación.

No se sabe si todas las notas eran idénticas. Heith Janke, el jefe del FBI en Phoenix, dijo que en los detalles hay una demanda de dinero con un plazo para la noche del jueves y un segundo plazo para el lunes si no se cumplía el primero. En al menos una nota se menciona un reflector en la casa de Guthrie y un reloj Apple, dijo Janke.

“A quienquiera que pueda estar involucrado, haga lo correcto. Se trata de una abuela de 84 años”, expresó Janke.

Al menos tres organizaciones de medios informaron haber recibido supuestas notas de rescate, las cuales fueron entregadas a los investigadores. Las autoridades realizaron un arresto después de que una nota de rescate resultara ser falsa, dijo el jefe policial.

Una nota enviada por correo electrónico el lunes a la sala de redacción de KOLD-TV en Tucson incluía información que solo el secuestrador sabría, dijo a CNN la presentadora Mary Coleman.

“Cuando vimos algunos de esos detalles, quedó claro después de un par de frases que esta podría no ser una broma”, comentó.

El jefe de la policía dijo que es posible que el secuestro estuviera dirigido específicamente contra Nancy Guthrie, pero si fue así, los investigadores no saben si ello se debe a que su hija es una de las presentadoras con mayor visibilidad de la televisión.

Las autoridades dicen que cualquier decisión sobre si cumplir con las demandas de rescate depende, en última instancia, de la familia.

Un día antes, Savannah Guthrie y sus hermanos publicaron un mensaje al secuestrador de su madre, diciendo que están listos para hablar, pero quieren pruebas de que su madre sigue viva. Hasta ahora no ha habido respuesta a sus súplicas.

Nueva cronología de la desaparición de Guthrie

Los investigadores proporcionaron una cronología más detallada de las horas después de que Nancy Guthrie fuera vista por última vez el sábado por la noche. Cenaba y jugaba con varios miembros de la familia antes de que uno de ellos la dejara en su casa en un vecindario exclusivo que se encuentra en un terreno desértico y montañoso, dijo el jefe policial.

Cerca de cuatro horas después, justo antes de las 2 de la mañana del domingo, la cámara del timbre de la casa fue desconectada, dijo Nanos. Pero Guthrie no tenía una suscripción activa, por lo que la compañía del timbre no pudo recuperar ninguna grabación.

Los datos del software registraron movimiento en la casa minutos después, dijo Nanos, reconociendo que el movimiento podría haber sido causado por un animal.

Luego, a las 2:28 de la mañana, la aplicación del marcapasos de Guthrie se desconectó de su teléfono.

La búsqueda entra en su quinto día

Guthrie fue reportada como desaparecida poco antes del mediodía del domingo después de que no acudiera a una iglesia.

Aunque puede conducir y su mente está lúcida, el jefe policial dijo que tiene dificultad para caminar incluso distancias cortas. También requiere medicación diaria que es vital para su salud, señaló.

Un despachador de policía dijo durante la búsqueda del domingo que Guthrie tiene hipertensión arterial, un marcapasos y problemas cardíacos, según el audio de broadcastify.com.

Los investigadores buscaron en la casa de Guthrie y alrededor de ella nuevamente durante varias horas el miércoles.

Las autoridades han incorporado más recursos y personas a la investigación, y el FBI anunció el jueves que ofrecía hasta 50.000 dólares por información. Un día antes, el presidente Donald Trump publicó en las redes sociales que había ordenado a las autoridades federales que ayudaran donde pudieran.

El secuestro ha atraído la atención del público estadounidense, al igual que otros famosos secuestros en la historia de Estados Unidos.

La emotiva súplica de Savannah Guthrie

Savannah Guthrie ha sido presentadora de “Today”, el programa matutino insignia de NBC, durante más de una década y tenía previsto actuar como copresentadora el viernes en la cobertura de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Por ahora, se está quedando cerca de la casa de su madre.

El miércoles, la presentadora emitió, junto con sus dos hermanos, una emotiva súplica en las redes sociales donde decían que están listos para hablar con quien haya enviado las notas de rescate.

“Necesitamos saber sin lugar a duda que ella está viva y que la tienen. Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar. Por favor, comuníquense con nosotros”, dijo mientras luchaba por contener las lágrimas.

Con la voz quebrada, se dirigió directamente a su madre, diciendo que la familia oraba por ella y que la gente la buscaba. Estaba flanqueada por Camron y su hermana, Annie.

“Mamá, si estás escuchando, necesitamos que vuelvas a casa. Te extrañamos”, dijo Annie Guthrie.

