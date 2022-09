Famosa vega de tabaco de la familia Robaina queda destruida tras el paso del huracán Ian

Las construcciones de las casas de tabaco generalmente son de madera y guano, estructuras que no resisten a un huracán categoría 3

De acuerdo con las imágenes publicadas desde Pinar del Río, la llamada “tierra del mejor tabaco del mundo”, la estructura de las escogidas de tabaco -generalmente de madera y guano- no resistió la fuerza de los vientos. Cuando las naves de almacenamiento y secado de la hoja de la aromática planta cedieron, entonces la lluvia hizo el resto, mojando el tabaco que no pudo ser resguardado en un lugar más protegido.

Imágenes y videos del paso del huracán Ian ya se han publicado en redes sociales, evidenciando el desastre que ha causado el fenómeno meteorológico por La Coloma, pueblo pesquero en la provincia occidental.

En un video publicado en Twitter se puede observar las fuertes inundaciones dentro de algunas de las casas de los pobladores de La Coloma.

Gracias a Dios estoy viva No importa que haya perdido todo si salvaron mi vida, los vecinos me recogieron en el intervalo del ojo del huracán, que hay cierta calma, todavía no ha terminado su cola es más peligrosa que lo que ya paso", publicó la usuaria de Facebook Yaque Frometa Ariza junto con videos de la destrucción.

Otros usuarios han utilizado la página de Facebook para dejarle saber a sus vecinos que están bien, sin embargo, otros han reportado el horror que se ha vivido en la zona en las pasadas 24 horas.

"Esto es un horror, un sin fin de hogares sin techo. Dios mío ayúdanos" publicó Yaribel Daspet Vento en la página.

De acuerdo con otro video publicado en redes sociales, se puede observar árboles y construcciones destrozadas y tendidos eléctricos en el suelo en la capital de Pinar del Río.

Se espera que en horas de esta mañana el huracán Ian salga rumbo al golfo y abandone las tierras occidentales de la isla.

Fuente: Redacción de www.americateve.com