Familia de periodista en Guatemala pide su liberación tras tres años preso sin juicio ni condena

“Mi papá el periodista José Rubén Zamora lleva más de 1.200 días en prisión preventiva...es inocente. Ha enfrentado un proceso espurio lleno de violación a sus derechos, incluida su presunción de inocencia”, dijo su hijo Ramón Zamora en un vídeo difundido a la prensa.

Zamora, quien permanece detenido sin juicio ni condena, es reconocido por haber presidido un medio —El Periódico— que destapó varios casos de corrupción en Guatemala. Ha sido considerado como un símbolo del periodismo de investigación en América Latina.

La fiscalía apresó en julio de 2022 a Zamora, ahora de 69 años, bajo la acusación de lavado de dinero por pedir a un amigo (que lo denunció) que bancarizara unos 38.000 dólares que, según el periodista, eran producto de una donación para El Periódico, del que era presidente y que entonces enfrentaba problemas financieros. Posteriormente la fiscalía le acusó de otros dos delitos en un proceso unificado.

El juez a cargo de la primera causa, Jimi Bremer , sancionado por Estados Unidos por sus resoluciones judiciales, no permitió que Zamora presentara pruebas a su favor.

En junio de 2023 Zamora fue llevado a juicio; la fiscalía había solicitado 40 años de prisión y fue condenado a seis años . En 2024, tras la revisión del proceso, un tribunal anuló la condena —lo cual ha sido ratificado por otras instancias judiciales— y ordenó un nuevo juicio que aún no se realizó.

El hijo de Zamora resaltó que las leyes de Guatemala e internacionales dicen que una persona no puede pasar más de dos años en prisión preventiva y que su padre lleva ya más de tres años detenido.

Agregó que su padre cumple con los requisitos para tener arresto domiciliario, una medida alternativa a la prisión que se le otorgó en octubre de 2024 por el nuevo tribunal que debe revisar el primer caso y por el juez contralor del segundo proceso, pero cinco meses después fue revocada por una sala de apelaciones y enviado de nuevo a prisión.

El hijo de Zamora se quejó de que el proceso judicial lleva más de 30 meses detenido, lo que consideró que es una falta grave que prolonga las violaciones a los derechos de su padre. “El Organismo Judicial tiene el deber de darle libertad condicional, es urgente fijar día y hora para su audiencia”, recalcó.

The Associated Press solicitó al Organismo Judicial una postura al respecto, sin obtener aún respuesta.

La familia de Zamora y organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que la fiscalía dirigida por la fiscal general Consuelo Porras ha mantenido un patrón de criminalización contra exoperadores de justicia, abogados, defensores de derechos humanos y periodistas; al menos 100 han salido al exilio.

Porras y varios de sus funcionarios —incluido su secretario general Ángel Pineda y sus fiscales Cinthia Monterroso, Leonor Morales y Rafael Curruchiche — han sido sancionados por más de 40 países que les han prohibido el ingreso a sus territorios por socavar la democracia del país centroamericano, obstaculizar la lucha anticorrupción o presentar procesos judiciales sin fundamento.

Las publicaciones de Zamora denunciaron hechos de corrupción en varios gobiernos. Fue un crítico de la administración del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), que reeligió en el cargo a la fiscal Porras. La familia responsabiliza a ambos por la situación del periodista.

El Periódico cerró sus puertas en mayo de 2023 luego de la detención del periodista. Bremer, el mismo juez que encarceló a Zamora, ordenó detener a ocho de sus periodistas y columnistas por hacer publicaciones sobre denuncias, procesos disciplinarios y fallos dudosos de jueces y fiscales.

FUENTE: AP