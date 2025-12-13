Familia Agnelli rechaza oferta de compra de empresa de criptomoneda por la Juventus

Jonathan David celebra con su compañero de la Juventus Weston McKennie tras anotar el segundo gol en el encuentro ante el Pafos en la Liga de Campeones el miércoles 10 de diciembre del 2025. (Fabio Ferrari/LaPresse via AP) AP

La empresa de criptomonedas Tether presentó una oferta por un valor de aproximadamente 1.000 millones de euros (casi 1.200 millones de dólares) por las acciones mayoritarias de la familia Agnelli en el equipo 36 veces campeón italiano.

“La Juventus, nuestra historia y nuestros valores no están en venta”, afirmó John Elkann, director ejecutivo de Exor, la empresa que pertenece a la familia Agnelli, en un mensaje de video publicado en el sitio web de la Juventus.

“La Juve ha sido parte de mi familia durante 102 años. A lo largo de un siglo, cuatro generaciones la han fortalecido, la han hecho fuerte, la han cuidado en tiempos difíciles y la han celebrado en los muchos momentos festivos", indicó Elkann.

“Continuamos apoyando a nuestro equipo y miramos hacia el futuro para construir una Juve ganadora”, agregó Elkann, nieto del magnate de Fiat Giovanni “Gianni” Agnelli.

La Juventus no ha ganado la Serie A desde que obtuvo nueve títulos consecutivos entre 2012 y 2020. El club de Turín despidió a Igor Tudor y contrató a Luciano Spalletti el mes pasado tras un difícil comienzo de temporada.

El expresidente de la Juventus, Andrea Agnelli, y toda la junta directiva del club renunciaron en 2022 en medio de una investigación por contabilidad falsa.

Varios de los otros grandes clubes de Italia —AC Milan, Inter de Milán, Roma— son propiedad de empresas de inversión extranjeras. La Juventus y el campeón defensor de la Serie A, Napoli, que es propiedad del productor de cine italiano Aurelio De Laurentiis, son los principales dueños mayoritarios que se mantienen.

“Exor reafirma sus declaraciones previas y consistentes de que no tiene intención de vender ninguna de sus acciones en la Juventus a un tercero, incluyendo pero no limitado a Tether, con sede en El Salvador”, expresó Exor en un comunicado.

“La Juventus es un club histórico y exitoso, del cual Exor y la familia Agnelli son los accionistas estables y orgullosos desde hace más de un siglo, y siguen plenamente comprometidos con el club, apoyando a su nuevo equipo de gestión en la ejecución de una estrategia clara para lograr resultados sólidos tanto dentro como fuera del campo”.

