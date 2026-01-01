Fallece una mujer tras descarrilamiento de tren en el sur de México; ya son 14 muertos

Compartir en:









La Armada de México, que opera el tren, indicó en la red social X que la mujer de 73 años estaba en tratamiento a raíz del descarrilamiento el domingo del Tren Interoceánico, el cual conecta los estados de Oaxaca y Veracruz. La Armada no proporcionó detalles sobre sus heridas ni indicó dónde estaba siendo tratada.

Había 250 personas a bordo cuando el tren se salió de las vías al pasar por una curva cerca del pueblo de Nizanda, en Oaxaca. Más de 100 personas resultaron heridas.

En las imágenes captadas podían verse vagones que habían caído por el costado de una colina empinada hacia la densa selva abajo, mientras que otros yacían volcados.

En 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la línea de tren como parte de un impulso gubernamental para expandir el ferrocarril y la conectividad en áreas rurales del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó el martes que la causa del accidente está bajo investigación, pero los funcionarios ya buscan formas de mejorar la seguridad de la línea. En ese momento, 36 personas permanecían hospitalizadas.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP