Fallece Terrance Gore, veloz jardinero y campeón de 3 Series Mundiales

Terrance Gore, un veloz jardinero que jugó para tres campeones de la Serie Mundial mientras pasaba partes de ocho temporadas en las Grandes Ligas, ha fallecido. Tenía 34 años.

ARCHIVO - Terrance Gore, de los Reales de Kansas City, batea durante el juego del 4 de julio de 2019 (AP Foto/Charlie Riedel, archivo) AP

Chad Funderburk, un amigo de la familia que también trabajó con Gore mediante su academia de béisbol, confirmó que el pelotero murió el viernes por la noche. Funderburk dejó a la familia de Gore la responsabilidad de proporcionar más detalles.

Aunque Gore era conocido por sus virtudes atléticas, Funderburk enfatizó que era "un ser humano mucho más amable".

"Era un hombre generoso, generoso con muchos jóvenes... Así era Terrance", expresó Funderburk.

Gore, originario de Georgia, fue seleccionado por Kansas City en la vigésima ronda del draft amateur de 2011. Bateó para .216, anotó 33 carreras y robó 43 bases en 52 intentos durante 112 juegos de temporada regular con los Reales, los Cachorros de Chicago, los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.

“Terrance fue una parte inolvidable de nuestra organización con un talento único que lo catapultó a algunos de los momentos más importantes en la historia de los Reales", comentó J.J. Picollo, gerente general de los Reales, en un comunicado del equipo. "Aunque su velocidad y atleticismo eran lo que la mayoría de la gente notaba de inmediato, aquellos de nosotros que tuvimos la oportunidad de conocerlo también recordamos su energía, su humildad y el impacto que tuvo en grandes momentos en el escenario más grande de este deporte".

Gore fue utilizado principalmente como corredor emergente y reemplazo defensivo. Debutó con los Reales en 2014 y robó 23 bases antes de conseguir su primer hit, un sencillo al jardín central con los Cachorros contra Max Scherzer en la novena entrada de una derrota por 10-3 en Washington, el 8 de septiembre de 2018.

El pelotero apareció en dos juegos de postemporada durante la marcha de Kansas City hacia el campeonato en 2015. Jugó en dos duelos de temporada regular en 2020, cuando los Dodgers ganaron la Serie Mundial.

Apareció en un juego de playoffs de la Liga Nacional con Atlanta en 2021, y los Bravos ganaron el Clásico de Otoño.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

