Fallece Robe Iniesta, exlíder del grupo de rock Extremoduro

MADRID (AP) — El cantante y compositor Robe Iniesta, que en su día lideró el grupo de rock español Extremoduro, falleció en su Extremadura natal, anunció el miércoles su disquera, que no ofreció más detalles. Tenía 63 años.

“Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”, dijo El Dromedario Records en un comunicado.

Iniesta se vio obligado a cancelar los últimos conciertos de su gira “Ni santos ni inocentes” en noviembre del año pasado tras sufrir un “tromboembolismo pulmonar”, según indicó entonces el cantante en redes sociales.

Un año antes, había publicado su quinto y último disco en solitario, “Se nos lleva el aire”.

Estuvo al frente de Extremoduro, una de las bandas más conocidas del rock español, durante 28 años, en los que publicaron 14 discos con éxitos como “La vereda de la puerta de atrás”, “Si te vas” o “Dulce introducción al caos”. El grupo anunció su disolución en diciembre de 2019.

“Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás”, escribió el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en un mensaje en X. “Su legado será eterno”.

El cantante, que también publicó la novela “El viaje íntimo de la locura”, recibió la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes 2024.

Le sobreviven su esposa y sus dos hijos.

FUENTE: AP

