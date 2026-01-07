americateve

Fallece Martin Chivers exdelantero destacado del Tottenham

LONDRES (AP) — Martin Chivers, el exdelantero del Tottenham y de la selección de Inglaterra, ha fallecido. Tenía 80 años.

ARCHIVO - Martin Chivers, exdelantero del Tottenham, observa un partido ante el Nottingham Forest el 21 de abril de 2025, en Londres (AP Foto/Dave Shopland, archivo)
El fallecimiento de Chivers fue confirmado en un comunicado por el Tottenham el miércoles. El club de la Liga Premier inglesa no indicó la causa de la muerte.

"Con inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro legendario exdelantero", publicó el Tottenham en X.

El club describió al jugador como "uno de los más grandes de todos los tiempos".

Chivers ocupa el cuarto lugar en la lista de máximos goleadores en la historia del Tottenham con 174 tantos en 367 apariciones. Únicamente está detrás de Harry Kane, Jimmy Greaves y Bobby Smith en esa lista.

Se unió al club londinense en 1968, ganando dos Copas de la Liga Inglesa y la Copa de la UEFA. Se fue al equipo suizo Servette en 1976.

El Tottenham indicó que sus jugadores llevarían brazaletes negros en honor a su exjugador para el partido del miércoles contra el Bournemouth.

Chivers comenzó su carrera en el Southampton, donde anotó 108 goles en 189 apariciones. El Southampton manifestó que estaba "profundamente entristecido" por la noticia de su muerte.

Asimismo, Chivers jugó 24 veces para la selección inglesa y anotó 13 goles.

“Nuestras condolencias van para sus amigos y familiares en este momento de tristeza”, expresó la Asociación de Fútbol de Inglaterra.

Después de ayudar a que Southampton ascendiera a la máxima categoría del fútbol inglés, Chivers se unió al Tottenham por una cifra récord británica de 125,000 libras (168,000 dólares al tipo de cambio actual).

Fue parte de un exitoso equipo del Tottenham que llegó a cuatro finales en igual número de años. Anotó ambos goles en la final de la Copa de la Liga de 1971 cuando el Tottenham venció al Aston Villa 2-0 para levantar el trofeo.

Marcó dos más en la final de la Copa de la UEFA al año siguiente en una victoria global de 3-2 sobre el Wolverhampton Wanderers.

Chivers ayudó al Tottenham a un segundo título en la Copa de la Liga en 1973.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

