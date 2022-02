Fallece Gary Brooker, vocalista de Procol Harum

Brooker, nacido en Londres, era cantante y tecladista de la banda que tuvo un gran éxito con su primer sencillo, “A Whiter Shade of Pale”. Con su solo de órgano con toques barrocos y su misterioso verso de apertura — “We skipped the light fandango, turned cartwheels cross the floor” (saltamos el fandango de la luz, dimos volteretas por el piso” — la canción se convirtió en una de los temas emblemáticas del “Verano del Amor” de 1967.