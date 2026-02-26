Fallece alcalde peruano tras ataque armado, el 2do en morir en una semana

Compartir en:









Es el segundo fallecimiento de un alcalde peruano en menos de una semana. Edward Amoroto, alcalde de Los Aquijes en la región de Ica, murió el domingo en un hospital de Lima, tres semanas después de que dos individuos le propinaran dos balazos mientras supervisaba una obra pública.

Iroshi Ureta —alcalde de Coviriali, región de Junín— conducía su motocicleta el jueves por una carretera rural de la Amazonía hacia su oficina cuando fue atacado antes de las 8 de la mañana. Los agresores huyeron en una moto. En videos de seguridad difundidos por televisoras locales puede verse que portaban cascos rojos.

El alcalde de 45 años fue llevado a un hospital cercano en el que le transfirieron dos unidades de sangre, pero no había tomógrafo ni unidad de cuidados intensivos, por lo que se determinó llevarlo a Lima. Tenía dos heridas de bala en el tórax.

Finalmente falleció en una ambulancia luego de llegar a un aeropuerto de la capital después de las 4 de la tarde, indicó la seguridad social. Su estado de salud era extremadamente grave, agregó.

La policía indicó que desconoce el móvil del crimen y está investigándolo. Por su parte, la oficina de la primera ministra Denisse Miralles lamentó el fallecimiento en redes sociales.

Días antes de la Navidad de 2025, una funcionaria de un municipio del norte de Perú fue asesinada por hombres armados durante una fiesta de regalos para niños en una plaza pública. Siete menores sufrieron heridas leves.

La violencia en Perú ha aumentado en los últimos años, sobre todo en asesinatos y extorsiones. En 2025 se registraron 2.226 homicidios y las denuncias por extorsión sumaron 28.948, según cifras oficiales. FUENTE: AP