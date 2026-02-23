americateve

Falla en sistema energético provoca un apagón masivo en República Dominicana

SANTO DOMINGO (AP) — Las principales plantas de generación eléctrica de República Dominicana dejaron de inyectar energía al sistema energético nacional el lunes, lo que provocó un apagón masivo.

La falla comenzó a las 10.50 de la mañana (14.50 GMT) con una falta de generación parcial y se profundizó pasado el mediodía con la salida de todas las plantas, según datos del Organismo Coordinador del Sistema Energético Nacional Interconectado.

“Las empresas distribuidora y de generación se encuentran trabajando de manera continua para la recuperación progresiva y segura del servicio”, informó la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana.

Agregó que “se produjo una falla mayor en el Sistema Energético Nacional Interconectado, la cual afectó el servicio eléctrico en parte del territorio nacional”.

Aún no se han informado las causas de la falla.

En noviembre el país también sufrió un apagón total que se prolongó por varias horas.

Desde hace décadas República Dominicana tiene una matriz de generación diversificada con plantas a carbón, gas natural, fuel oil y en menor proporción energía solar, eólica e hidráulica.

FUENTE: AP

