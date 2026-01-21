Falla en cable submarino deja sin electricidad a la isla danesa de Bornholm

Compartir en:









La empresa, Trefor El-Net Øst, dijo que la isla llevaba sin electricidad desde las 10:16 de la mañana debido a un fallo en el cable entre Bornholm y Suecia, informó la emisora pública DR. La causa no estaba clara de inmediato.

Los servicios de emergencia pusieron en marcha una planta de energía en Rønne para reanudar el suministro, pero podría tomar algunas horas antes de que se restablezca la electricidad en toda la isla, informó la televisión TV2.

Bornholm se encuentra en el mar Báltico, frente a la costa sur de Suecia.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP