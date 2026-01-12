americateve

Falcons entrevistan al exentrenador de los Ravens, John Harbaugh, para reemplazar a Raheem Morris

ATLANTA (AP) — Los Falcons de Atlanta, quienes hicieron una divulgación pública inmediata de su interés en incluir a John Harbaugh en su búsqueda de entrenador, dijeron el lunes que entrevistaron al exentrenador en jefe de Baltimore.

John Harbaugh, entrenador en jefe de los Ravens de Baltimore, habla en conferencia de prensa después del partido de la NFL en contra de los Patriots de Nueva Inglaterra, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass) AP

Harbaugh es considerado por muchos como el principal candidato para múltiples equipos tras su mandato de 18 años liderando a los Ravens. El propietario de los Falcons, Arthur Blank, expresó el jueves que esperaba que Harbaugh estuviera interesado en los Falcons.

"John ha sido uno de los entrenadores más exitosos en los últimos 20 años y ya ha ganado en todos los niveles", afirmó Blank. "Y por lo tanto, ciertamente sería un candidato con el que querríamos pasar algún tiempo. Si él tendría interés en Atlanta, no lo sé".

Ahora los Falcons han confirmado que Harbaugh, quien fue despedido el martes por Baltimore, sí tiene interés en Atlanta.

Los Falcons despidieron al entrenador Raheem Morris y al gerente general Terry Fontenot tras cerrar la temporada con marca de 8-9, a pesar de que el equipo cerró con cuatro victorias consecutivas.

Los Falcons comenzaron su búsqueda después de contratar al exmariscal de campo de larga trayectoria Matt Ryan como presidente de operaciones deportivas. Ryan está encabezando las búsquedas de entrenador y gerente general y tiene programada su primera conferencia de prensa en su nuevo rol el martes. El nuevo entrenador y gerente general reportarán a Ryan.

En su último día en el trabajo como analista de la NFL con la cadena CBS el domingo, Ryan manifestó que esperaba poner fin a la racha de ocho años de temporadas perdedoras de los Falcons ayudando a llevar al equipo de regreso a los playoffs la próxima temporada.

Ryan y los Falcons desearían tener el éxito que Harbaugh llevó a Baltimore.

Los Ravens tuvieron un récord de 193-124, incluyendo la postemporada, con Harbaugh. Lideró a los Ravens de 2012 a un título de Super Bowl. Esta temporada fue solo la sexta vez que Baltimore se perdió la postemporada con Harbaugh.

Los Falcons entrevistaron al exentrenador de Cleveland, Kevin Stefanski, dos veces Entrenador del Año de la NFL según AP, el domingo.

Los Falcons entrevistaron al coordinador ofensivo de los Seahawks de Seattle, Klint Kubiak; al coordinador defensivo de los Dolphins de Miami, Anthony Weaver; y al coordinador defensivo de los Seahawks, Aden Durde, el sábado mientras comenzaban su búsqueda para reemplazar a Morris.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

