Falcons entrevistan al exentrenador de los Browns, Kevin Stefanski

Los Falcons de Atlanta confirmaron el domingo que entrevistaron al exentrenador de los Browns de Cleveland, Kevin Stefanski, mientras continúan su búsqueda de un nuevo entrenador.

Kevin Stefanski, head coach de los Browns de Cleveland, habla en conferencia de prensa después del partido de la NFL en contra de los Bengals de Cincinnati, el domingo 4 de enero de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Joshua A. Bickel)
Kevin Stefanski, head coach de los Browns de Cleveland, habla en conferencia de prensa después del partido de la NFL en contra de los Bengals de Cincinnati, el domingo 4 de enero de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Joshua A. Bickel) AP

Stefanski, de 43 años, ha sido nombrado dos veces Entrenador del Año de la NFL por la AP y ha sido un candidato popular para los equipos que buscan un nuevo entrenador en jefe después de que fue despedido el lunes por Cleveland con un récord de 46-58 en seis temporadas. Los Titans de Tennessee entrevistaron a Stefanski el sábado después de que fuera entrevistado el viernes por los Ravens de Baltimore.

Los Falcons entrevistaron al coordinador ofensivo de los Seahawks de Seattle, Klint Kubiak, y al coordinador defensivo de los Dolphins de Miami, Anthony Weaver, el sábado al comenzar su búsqueda para reemplazar a Raheem Morris. Atlanta también entrevistó al coordinador defensivo de los Seahawks, Aden Durde, el sábado.

Las entrevistas se realizaron inmediatamente después de que el equipo contratara a Matt Ryan como presidente deportivo. Ryan está liderando las búsquedas de entrenador y gerente general, aunque hizo su última aparición como analista de la NFL para CBS en el programa previo al juego del domingo antes de la victoria de Buffalo en el partido de comodines en Jacksonville.

Ryan dijo en la transmisión que su objetivo es ayudar a liderar a los Falcons para hacer su primera aparición en los playoffs desde 2017 la próxima temporada.

"Esa es la visión de dónde queremos estar", dijo Ryan. "Quieres estar en la mezcla, en los playoffs. Ha pasado demasiado tiempo y vamos a trabajar muy duro y encontrar a las personas adecuadas para volver a esa posición y tener éxito".

Ryan fue el quarterback titular de los Falcons desde 2008 hasta 2021 y fue el MVP de la NFL en 2016 después de llevar al equipo al Super Bowl. Posee la mayoría de los récords importantes de pases del equipo, incluidos yardas, pases de touchdown y pases completos, y se retiró después de una temporada con los Colts de Indianápolis.

Los Falcons despidieron a Morris y al gerente general Terry Fontenot después de una temporada de 8-9. Fue la octava campaña consecutiva del equipo con un récord perdedor.

