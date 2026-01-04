americateve

Falcons despiden al entrenador Raheem Morris y al gerente Terry Fontenot tras temporada de 8-9

ATLANTA (AP) — Los Falcons de Atlanta despidieron al entrenador Raheem Morris y al gerente general Terry Fontenot el domingo por la noche, anunciando los movimientos horas después de que el equipo completara su segunda temporada consecutiva con un récord de 8-9 bajo el mando de Morris y su octava temporada consecutiva con marca negativa.

Arthur Blank, derecha, propietario de los Falcons de Atlanta, abraza al coach Raheem Morris después del partido de la NFL en contra de los Saints de Nueva Orleans, el domingo 4 de enero de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart)
Arthur Blank, derecha, propietario de los Falcons de Atlanta, abraza al coach Raheem Morris después del partido de la NFL en contra de los Saints de Nueva Orleans, el domingo 4 de enero de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart)

Morris expresó después de la victoria del domingo por 19-17 sobre los Saints de Nueva Orleans que esperaba regresar para una tercera temporada. Sin embargo, su récord de 16-18 no fue suficiente para mantener su puesto después de que el año comenzara con optimismo de que los Falcons llegarían a los playoffs por primera vez desde 2017.

“Tengo una gran afinidad personal por Raheem y Terry y aprecio su arduo trabajo y dedicación a los Falcons, pero creo que necesitamos un nuevo liderazgo en estos roles de cara al futuro”, expresó el propietario Arthur Blank en un comunicado.

“La decisión de alejarnos de personas que representan tan bien a la organización y que comparten el compromiso con los valores importantes para la organización no es fácil, pero los resultados en el campo no han cumplido con nuestras expectativas ni con las de nuestros aficionados y liderazgo. Les deseo a Raheem y Terry lo mejor en sus futuros proyectos”.

Los Falcons terminaron con cuatro victorias consecutivas y en un empate de tres vías por el primer lugar en la NFC Sur, pero la racha llegó después de que el equipo había sido eliminado de la contienda por los playoffs. Carolina ganó la división porque tenía un mejor récord en los juegos divisionales.

___

FUENTE: AP

