americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Falcons contratan como su nuevo entrenador a Kevin Stefanski tras ser despedido por Browns

ATLANTA (AP) — Los Falcons de Atlanta han contratado a Kevin Stefanski como su entrenador en jefe.

Kevin Stefanski, entrenador en jefe de los Browns de Cleveland, camina por la banda durante la segunda mitad de un juego de la NFL contra los Bengals de Cincinnati en Cincinnati, el domingo 4 de enero de 2026. (AP Photo/Jeff Dean)
Kevin Stefanski, entrenador en jefe de los Browns de Cleveland, camina por la banda durante la segunda mitad de un juego de la NFL contra los Bengals de Cincinnati en Cincinnati, el domingo 4 de enero de 2026. (AP Photo/Jeff Dean) AP

Stefanski, dos veces nombrado por the Associated Press como el Entrenador del Año con los Browns de Cleveland, reemplaza a Raheem Morris y estará bajo las órdenes directas del presidente de los Falcons, Matt Ryan.

“Estamos encantados de contar con un líder que predica con el ejemplo como Kevin Stefanski, quien trae una visión clara para su personal, nuestro equipo y un enfoque estrechamente alineado en construir este equipo sobre fundamentos, dureza y colaboración activa con cada área de la operación de fútbol”, recalcó Ryan en un comunicado. "El entrenador Stefanski es un líder que prioriza al equipo y valora la responsabilidad de todos y una cultura impulsada por los jugadores.

"Su experiencia en Cleveland y Minnesota le ha dado una gran comprensión de la importancia de trabajar en sincronía con el área de cazatalentos, el personal y el resto del equipo de fútbol para maximizar las capacidades de toda la plantilla y hacer todo lo posible para poner a nuestros jugadores en la mejor posición para tener éxito."

Stefanski fue nombrado Entrenador del Año por la AP en 2020 después de llevar a los Browns a los playoffs por primera vez desde 2002 y a su primera victoria en postemporada desde 1994 con un récord de 11-5. Fue galardonado nuevamente en 2023 cuando los Browns llegaron a los playoffs y terminaron 11-6. Stefanski tuvo un récord de 45-56 en Cleveland.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Destacados del día

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter