Falcons contratan como su nuevo entrenador a Kevin Stefanski tras ser despedido por Browns

Kevin Stefanski, entrenador en jefe de los Browns de Cleveland, camina por la banda durante la segunda mitad de un juego de la NFL contra los Bengals de Cincinnati en Cincinnati, el domingo 4 de enero de 2026. (AP Photo/Jeff Dean) AP

Stefanski, dos veces nombrado por the Associated Press como el Entrenador del Año con los Browns de Cleveland, reemplaza a Raheem Morris y estará bajo las órdenes directas del presidente de los Falcons, Matt Ryan.

“Estamos encantados de contar con un líder que predica con el ejemplo como Kevin Stefanski, quien trae una visión clara para su personal, nuestro equipo y un enfoque estrechamente alineado en construir este equipo sobre fundamentos, dureza y colaboración activa con cada área de la operación de fútbol”, recalcó Ryan en un comunicado. "El entrenador Stefanski es un líder que prioriza al equipo y valora la responsabilidad de todos y una cultura impulsada por los jugadores.

"Su experiencia en Cleveland y Minnesota le ha dado una gran comprensión de la importancia de trabajar en sincronía con el área de cazatalentos, el personal y el resto del equipo de fútbol para maximizar las capacidades de toda la plantilla y hacer todo lo posible para poner a nuestros jugadores en la mejor posición para tener éxito."

Stefanski fue nombrado Entrenador del Año por la AP en 2020 después de llevar a los Browns a los playoffs por primera vez desde 2002 y a su primera victoria en postemporada desde 1994 con un récord de 11-5. Fue galardonado nuevamente en 2023 cuando los Browns llegaron a los playoffs y terminaron 11-6. Stefanski tuvo un récord de 45-56 en Cleveland.

FUENTE: AP