La cantante cubana La Diosa pide ayuda para localizar al niño que aparece en una foto viral en las redes sociales donde se le ve que va a la escuela en chancletas por no tener zapatos

“Me gustaría dar con la familia del niñito que sale en las redes sociales, que sale sin zapatos, en chancletas para la escuela. Si alguien conociera a esa familia, por favor que me escriba en mis redes sociales y que me den las coordenadas de la familia de ese niñito que no tiene zapatos”, dice primeramente La Diosa en un video en Instagram.

image.png

“Estaría bueno si alguien sabe de dónde salió ese post o esa denuncia del muchachito que va en chancletas para la escuela, por favor si alguien conoce a su familia o en qué Facebook salió el post se lo voy a agradecer. Me dejan saber para ponerme en contacto con esa familia”, añadió la polémica artista, que hasta hace muy poco estuvo en el ojo del huracán junto a Jorge Jr.