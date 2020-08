Continúan los despidos en Telemundo: ahora le tocó el turno al Chef James

People en Español ha confirmado que Chef James ya no será parte del programa Un nuevo día. El chef venezolano habla de su salida de Telemundo.

Es un hecho que elya no será parte de Un nuevo día y que sale de la cadena Telemundo. "Hoy me dieron la noticia de que tenía que despedirme de Un nuevo día", dijo el chef venezolano en exclusiva a People en Español. "Apagué el fuego, recogí las sartenes y las ollas, me paré en el centro de la que fue mi casa por casi 10 años o un tercio de mi vida".