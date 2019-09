Facebook sigue autogenerando páginas para extremistas

La red social parece haber hecho pocos avances al respecto en los cuatro meses pasados desde que The Associated Press detalló cómo las páginas que Facebook genera de forma automática para las empresas están ayudando a extremistas en Oriente Medio y supremacistas blancos en Estados Unidos.

El miércoles, los senadores que integran la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte interrogaban a representantes de compañías de redes sociales, como Monika Bickert, que dirige los esfuerzos de Facebook para bloquear los mensajes extremistas.

Los nuevos detalles se conocen tras la actualización de una denuncia presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que el grupo National Whistleblower Center (Centro Nacional de Informantes) tiene previsto presentar esta semana.

El documento obtenido por la AP identifica casi 200 páginas autogeneradas _algunas para negocios y otras para escuelas y otras categorías_ que refieren directamente al Estado Islámico y decenas más a Al Qaeda y otros grupos conocidos. Una página listada como "ideología política" lleva el titulo "Amo al Estado Islámico". Tiene un logotipo del grupo extremista dentro de los bordes del famoso ícono de Facebook de un puño con el pulgar levantado.

En respuesta a los pedidos de comentarios, un portavoz de Facebook le dijo la AP: "Nuestra prioridad es detectar y retirar contenido colocado por personas que viola nuestra política en contra de hombres y organizaciones peligrosos, para adelantarnos a elementos malos. Las páginas autogeneradas no son como páginas normales de Facebook, pues la gente no puede comentar ni colocar mensajes en ellas, y nosotros retiramos cualquiera que viole nuestras políticas. Aunque no podemos detectarlas todas, nos mantenemos alerta en este esfuerzo".

Facebook tiene varias funciones que autogeneran páginas sobre la base del contenido colocado por sus usuarios. La nueva queja examina una función que tiene como objetivo ayudar en las interconexiones de negocios. En este caso, pudiera ayudar a los grupos extremistas, porque permite a los usuarios poner "me gusta" en las páginas, suministrando potencialmente una lista de simpatizantes para los reclutadores.

La nueva queja concluyó que las páginas de usuarios que promueven a grupos extremistas siguen siendo fáciles de encontrar, con búsquedas simples en las que se usan sus nombres. Descubrieron una página para "Mohammed Atta", acompañada de una foto emblemática de uno de los seguidores de Al Qaeda, que fue un secuestrador en los ataques con aviopnes secuestrados del 11 de septiembre de 2001.

La página muestra que el usuario trabaja en "Al Qaidah" y que se educó en la "Universidad Maestro Bin Laden" y en la "Escuela Terrorista Afganistán".

Ortutay reportó desde San Francisco.