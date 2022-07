F1: Verstappen comprende frustración de Leclerc

“Cada quien maneja eso de manera diferente. Algunas personas necesitan reflexionar sobre ello de esa manera. En ese momento uno todavía se encuentra un poco emocionado por lo que acaba de pasar y tal vez se torna demasiado sensible”, dijo el piloto de Red Bull a The Associated Press durante una entrevista el jueves. “Pero está bien, la gente debería estar sensible, debería mostrar sus emociones.”