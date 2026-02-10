americateve

F1: Kimi Antonelli sale ileso tras accidente cerca de su casa en San Marino

BRACKLEY, Inglaterra (AP) — El piloto de la Fórmula 1 Kimi Antonelli salió ileso de un accidente de tráfico cerca de su casa en San Marino.

El piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli previo a las prácticas del Gran Premio de Italia, el 5 de septiembre de 2025, en Monza. (AP Foto/Luca Bruno)
Su equipo Mercedes informó el martes que el italiano de 19 años no sufrió heridas y que no hubo otros vehículos involucrados en el accidente, que ocurrió el sábado.

“Podemos confirmar que Kimi estuvo involucrado en un accidente de tráfico el sábado por la noche cerca de su casa en San Marino. La policía acudió al lugar después de ser llamada por Kimi. Su coche fue el único involucrado y, aunque su vehículo resultó dañado, Kimi no sufrió ninguna herida”, dijo Mercedes.

El diario deportivo La Gazzetta dello Sport informó que un superdeportivo Mercedes chocó contra un muro de contención a lo largo de la Superstrada de San Marino en Italia. Se indicó que se ha abierto una investigación sobre las causas del accidente.

Las pruebas de pretemporada continúan el miércoles en Bahrein.

