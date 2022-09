F1: Albon está sorprendido por su pronta recuperación

“Estoy bien. Se siente bien estar de regreso. Me siento listo. Me siento tan en forma como puedo estar. Tuvimos una buena semana de entrenamiento, casi dos semanas, para volver a donde estamos hoy”, indicó Albon el jueves. "No creo que realmente tuviéramos en mente (regresar en) Singapur, pero con la rapidez de la recuperación definitivamente era posible. Nos sentamos largo y tendido para pensarlo. Siento que estoy listo. Esperaremos hasta la FP1 (primera práctica del viernes) para ver cómo va”.